به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی استاندار ایلام در رویداد فرش دستباف استان با حضور فعالان این حوزه، اظهار داشت: فرش دستباف ایلام یک هنر ـ صنعت اصیل و ریشهدار است که علاوه بر هویت فرهنگی، نقش مهمی در اشتغال و توسعه اقتصادی استان دارد.
وی با بیان اینکه تعداد فعالان این حوزه از حدود ۱۴ هزار نفر به نزدیک ۲ هزار نفر کاهش یافته است، افزود: این آمار نگرانکننده است و باید علتیابی و بهصورت جدی برای رفع موانع پیشروی فرشبافان اقدام شود.
استاندار ایلام، مهمترین مشکلات این حوزه را بیمه، تسهیلات بانکی، تأمین مواد اولیه و بازار فروش عنوان کرد و گفت: بسیاری از این مسائل پیچیده نیستند، اما نیازمند تصمیمگیری هماهنگ و پیگیری مستمر هستند.
کرمی از تشکیل «کمیته راهبری فرش استان» خبر داد و تصریح کرد: این کمیته با حضور دستگاههای مرتبط، بانکها، تأمین اجتماعی و نمایندگان فرشبافان تشکیل میشود و بهصورت منظم روند حل مشکلات را دنبال خواهد کرد.
وی با انتقاد از پایین بودن سقف تسهیلات بانکی برای فرشبافان، بیان کرد: فرشی که ارزش آن گاهی به ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان میرسد، با تسهیلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی قابل پشتیبانی نیست و این موضوع نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
استاندار ایلام همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش فرش از تأمین مواد اولیه تا فروش و صادرات تأکید کرد و افزود: با توجه به مرز طولانی استان با کشور عراق، میتوان بازارهای صادراتی مناسبی برای فرش و صنایعدستی ایلام فراهم کرد.
کرمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که فرشباف بدون دغدغه بیمه و تسهیلات فعالیت کند و با حمایت همهجانبه، شاهد رونق دوباره این هنر ـ صنعت و افزایش اشتغال در استان باشیم.
