۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۱

رییس گمرک مهاباد:

رشد ٥٠ درصدی صادرات از گمرک مهاباد/٤٤ میلیون دلار کالا صادر شد

سرویس آذربایجان غربی-رییس گمرک مهاباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ میلیون و ۱۶۰ هزار دلار انواع کالا در قالب ۹۹۸ اظهارنامه صادراتی از گمرک این شهرستان صادر شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ احمد احمدی افزود: افزایش حجم صادرات و تعداد اظهارنامه‌ها، نشان‌دهنده رونق مبادلات تجاری و نقش موثر گمرک مهاباد در توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد مرزی منطقه است.

او با اشاره به مقاصد صادراتی این کالاها اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد محصولات صادرشده از گمرک مهاباد به کشور عراق ارسال شده و مابقی نیز به سایر کشورهای همسایه اختصاص دارد.

رییس گمرک مهاباد عمده اقلام صادراتی این گمرک را محصولات پتروشیمی و انواع خوراک عنوان کرد و ادامه داد: استمرار روند افزایشی صادرات طی چند سال گذشته، نشان‌دهنده ظرفیت بالای واحدهای تولیدی و تجاری در این شهرستان و مناطق پیرامونی است.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا گفت: امسال ۱۵۹ پرونده قاچاق کالا در شهرستان مهاباد تشکیل شده که ارزش ریالی این اقلام بیش از ۲۵۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۲ درصد کاهش داشته است.

او افزود: قطعات یدکی، سیگار، فلزیاب و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) بیشترین سهم از کالاهای قاچاق کشف‌شده در این شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند که کاهش پرونده‌ها نشان از اثرگذاری اقدامات نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسئول است.

رییس گمرک مهاباد همچنین از صدور هزار و ۶۸۵ فقره پروانه خروج موقت خودرو از این گمرک در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته و بیانگر ثبات ترددهای مرزی در این بخش است.

