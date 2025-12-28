رشد ٥٠ درصدی صادرات از گمرک مهاباد/٤٤ میلیون دلار کالا صادر شد

او با اشاره به مقاصد صادراتی این کالاها اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد محصولات صادرشده از گمرک مهاباد به کشور عراق ارسال شده و مابقی نیز به سایر کشورهای همسایه اختصاص دارد.

رییس گمرک مهاباد عمده اقلام صادراتی این گمرک را محصولات پتروشیمی و انواع خوراک عنوان کرد و ادامه داد: استمرار روند افزایشی صادرات طی چند سال گذشته، نشان‌دهنده ظرفیت بالای واحدهای تولیدی و تجاری در این شهرستان و مناطق پیرامونی است.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا گفت: امسال ۱۵۹ پرونده قاچاق کالا در شهرستان مهاباد تشکیل شده که ارزش ریالی این اقلام بیش از ۲۵۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۲ درصد کاهش داشته است.

او افزود: قطعات یدکی، سیگار، فلزیاب و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) بیشترین سهم از کالاهای قاچاق کشف‌شده در این شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند که کاهش پرونده‌ها نشان از اثرگذاری اقدامات نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسئول است.

رییس گمرک مهاباد همچنین از صدور هزار و ۶۸۵ فقره پروانه خروج موقت خودرو از این گمرک در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته و بیانگر ثبات ترددهای مرزی در این بخش است.