درخواست برای واگذاری کامل پرونده امنیتی شنگال به پیشمرگه

به گزارش کردپرس، «حیدر ششو»، فرمانده نیروی حفاظت ایزدی‌خان، اعلام کرد که به‌دلیل عدم اجرای توافق شنگال و حضور گروه‌های مسلح مختلف، آوارگان ایزدی هنوز نتوانسته‌اند به شهر شنگال بازگردند.

به نوشته سایت خبری روداو، حیدر ششو تأکید کرد اگر امکان واگذاری کامل امنیت منطقه به نیروهای پیشمرگه وجود نداشته باشد، دست‌کم نیروهای پیشمرگهٔ ایزدی باید به شنگال بازگردند و مسئولیت را بر عهده بگیرند.

وی افزود: «تا زمانی که پرونده امنیتی شنگال در اختیار پیشمرگه قرار نگیرد، ناامنی و تنش در منطقه ادامه خواهد داشت و آوارگان به بازگشت اعتماد نخواهند کرد. حضور پیشمرگه‌های ایزدی می‌تواند اطمینانی روانی برای بازگشت آوارگان فراهم کند.»

حیدر ششو همچنین گفت: «پ‌ک‌ک و دیگر گروه‌های مسلح، مانعی در اجرای توافق شنگال هستند و با وجود خروج رسمی پ‌ک‌ک از عراق، نیروهای مسلح آن‌ها همچنان در شنگال حضور دارند و دولت عراق نیز از آن‌ها حمایت می‌کند. در حالی‌که این گروه خود را منحل اعلام کرده و وعده خلع سلاح داده، نیروهایش همچنان مسلح در منطقه‌اند.»

او افزود: «دولت عراق مسئول مستقیم اخراج پ‌ک‌ک از شنگال است. اما نه‌تنها فشار نمی‌آورد، بلکه از آن‌ها حمایت می‌کند. این در حالی‌ست که منطقه به امنیت و آرامش نیاز دارد تا مردم بتوانند با آسودگی بازگردند.»

فرمانده نیروی ایزیدخان همچنین هشدار داد: «ضمانتی وجود ندارد فاجعه‌ای مشابه آنچه در سوریه برای دروزی‌ها رخ داد، در شنگال تکرار نشود. به همین دلیل، اگر امنیت به پیشمرگه واگذار نمی‌شود، باید دست‌کم نیروهای ایزدی پیشمرگه به شنگال بازگردند.»

او همچنین دولت عراق را متهم کرد که پرونده شنگال را به پرونده‌ای تجاری و سیاسی در بغداد تبدیل کرده و به جای اقدام برای ثبات، از منافع گروهی خود حفاظت می‌کند.

حیدر ششو در پایان از رئیس اقلیم کردستان خواست تا مستقیماً در موضوع شنگال ورود کند و برای پایان‌دادن به تنش، فراهم‌کردن زندگی مناسب برای بازگشت ایزدی‌ها و خالی‌کردن میدان از گروه‌های بیگانه اقدام کند.

یادآور می‌شود که در ۳ اوت ۲۰۱۴، گروه داعش به شنگال حمله کرد و هزاران ایزدی را کشت یا ربود. طبق آمار دفتر ویژه نجات ربوده‌شدگان ایزدی وابسته به دفتر رئیس اقلیم کردستان، تاکنون ۳۵۹۰ نفر از مجموع ۶۴۱۷ ایزدی ربوده‌شده توسط داعش نجات یافته‌اند.