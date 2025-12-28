۱۴ نفر مفقود شده در کولاک سردشت پیدا شدند

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره اظهار کرد: ساعت ۰۶:۴۰ صبح روز یکشنبه ۷ دی‌ماه؛ گزارشی مبنی بر مفقودی ۱۴ نفر در ارتفاعات سرچشمه قلدان بین کوه مالیموس و بلفت دریافت شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس به همراه یک تیم پشتیبان کوهستان از شعبه هلال‌احمر سردشت، به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل هلال احمر گفت: با وجود شرایط بسیار نامساعد جوی، کولاک شدید، مسیرهای برفی و صعب‌العبور، نیروهای امدادی هلال‌احمر با همراهی نیروهای مردمی، پس از حدود ۵ ساعت پیمایش طاقت‌فرسا موفق شدند همه مفقودین را زنده و سالم پیدا کنند.