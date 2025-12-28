به گزارش خبرگزاری کردپرس، نورالدین رحیمی با اشاره به آخرین وضعیت مطالعات منطقه آزاد مهران اظهار کرد: مجوز مطالعات زیستمحیطی منطقه آزاد مهران اخذ شده و این مرحله، یکی از مهمترین و حساسترین فرآیندهای قانونی برای نهایی شدن طرح جامع هر منطقه آزاد به شمار میرود.
وی افزود: منطقه آزاد مهران در حوزه انجام مطالعات، پیشگام بوده و خوشبختانه بهعنوان نخستین منطقه در میان مناطق آزاد جدید کشور، موفق به تکمیل مطالعات طرح جامع، زیستمحیطی، پدافند غیرعامل، فرهنگی ـ اجتماعی و دادههای جغرافیایی شده است و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای ذیصلاح، هماکنون در نوبت تصویب در شورایعالی مناطق آزاد کشور قرار دارد.
رحیمی ادامه داد: مطالعات طرح جامع مصوب، در نهایت بهعنوان سند بالادستی توسعه منطقه آزاد مهران، مبنای برنامهریزی و فعالیتهای سازمان در سالهای آینده خواهد بود.
مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران با بیان اینکه موفقیت این منطقه در حوزه مطالعاتی، مرهون هماهنگی و همراهی مدیران استان، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه اقتصادی در فرآیند انجام این مطالعات است، گفت: این روند نشاندهنده جدیت و دقت در فرآیندهای کارشناسی و رعایت الزامات قانونی بوده و میتواند الگویی برای سایر مناطق آزاد کشور باشد.
