ارتفاع برف در سردشت به یک متر رسید/تردد با زنجیرچرخ ممکن است

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت گفت: به‌دنبال بارش برف و کولاک در ارتفاعات، تردد در گردنه‌های این شهرستان بدون استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست.

به گزارش کردپرس، عبدالطیف شریعت‌پناه در گفت و گویی خبری اظهار کرد: هم‌اکنون بارش برف در محورهای سردشت ـ میرآباد، سردشت ـ مهاباد و سردشت ـ بانه ادامه دارد و ارتفاع برف در برخی مناطق مرتفع به حدود یک متر رسیده است.

او افزود: در گردنه «زمزیران» در مسیر سردشت ـ مهاباد نیز بارش برف همراه با کاهش دید افقی گزارش شده و با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی، همراه داشتن زنجیرچرخ برای رانندگان الزامی است. 

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت یادآوری کرد: شهروندان و مسافران تا بهبود شرایط جوی از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی این شهرستان خودداری کنند.

شریعت‌پناه ادامه داد: طی شبانه‌روز گذشته، ماشین‌آلات راهداری ۲۵۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و روستایی شهرستان را برف‌روبی کرده‌اند و این عملیات امروز نیز در سایر مسیرها ادامه دارد.

او در پایان گفت: علاوه بر راهدارخانه مرکزی سردشت، دو راهدارخانه دیگر در گردنه گرژال و شهر نلاس فعال هستند و به‌منظور تسهیل تردد، کیسه‌های نمک و ماسه در گردنه‌ها و مسیرهای روستایی جانمایی شده است.

براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، طی شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی در سردشت ثبت شده که در ارتفاعات به‌صورت برف گزارش شده است.

