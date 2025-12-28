فراخوان سومین جشنواره استانی داستان کُردی «رازان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این جشنواره در دو بخش «آزاد» و «ویژه» برگزار خواهد شد. محورهای موضوعی بخش ویژه شامل «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی» و «وفاق ملی، همبستگی و اتحاد میان اقوام ایرانی» است.
قالبهای مورد پذیرش در این دوره شامل «داستان کوتاه»، «ناداستان» و «پادکست» است. بر اساس ضوابط اعلامشده، آثار باید به زبان کُردیجنوبی و یکی از گویشهای رایج در جغرافیای استان ایلام نگاشته یا اجرا شده باشند.
از شرایط شرکت در جشنواره که در فراخوان ذکر شده این است که هر اثر باید بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ واژه باشد و شرکتکنندگان میتوانند حداکثر ۵ اثر ارسال کنند.
بنا به اعلام دبیرخانه رازان، آثار ارسالی نباید پیشتر در جشنوارهها، نشریات یا کتابی منتشر شده باشند و پادکستها نیز باید به زبان کُردیجنوبی و با مدتزمان حداکثر ۷ دقیقه تهیه شوند.
آخرین مهلت ارسال آثار پایان بهمنماه ۱۴۰۴ اعلام شده است. علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسانهای ایتا و تلگرام به نشانیهای زیر ارسال کنند:
- eitaa.com/Razan1404
- t.me/Razan1404
دبیرخانه جشنواره رازان در ایلام، خیابان رسالت، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، واحد مؤسسات و انجمنهای ادبی قرار دارد و راههای ارتباطی زیر برای شرکت کنندگان پیش بینی شده است:
شماره تماس: ۰۸۴۳۳۳۳۸۵۱۰ داخلی ۲۰۵
دبیر اجرایی: ۰۹۱۸۸۳۹۳۷۱۱
