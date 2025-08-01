به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در سالگرد ۴۲ ساله انفال بارزانی‌ها، پیامی خطاب به مردم اقلیم کردستان و به‌ویژه مسعود بارزانی فرستاد. متن پیام به شرح زیر است:

«چهل و دو سال از یورش وحشیانه‌ انفال گذشته است، حمله‌ای که پیر و جوان، زن و مرد و نوجوانان خانواده‌های بارزانی را هدف قرار داد.

این جنایات که به کوچاندن و ناپدیدسازی هشت هزار انسان بی‌گناه به شیوه‌ای وحشیانه و غیرانسانی انجامید، سندی آشکار بر دیکتاتوری و جنایت‌پیشگی رژیم ساقط‌شده بعث است.

به همین مناسبت، مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده‌های بارزانی و به‌ویژه جناب مسعود بارزانی تقدیم می‌کنم؛ به‌خاطر آن جان‌باختگان و آن خون پاکی که، در کنار خون همه عراقی‌ها، عامل رهایی از آن دوران تاریک و رسیدن به آزادی و عدالت در سایه نظام دموکراتیک شد.»