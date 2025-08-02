حل بحران حقوق و نفت، وفاداری به خون شهدای انفال است

به گزارش کردپرس، به مناسبت چهل‌ودومین سالگرد فاجعه انفال علیه بارزانی‌ها، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فاجعه «یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر» و نسل‌کشی‌ای سیستماتیک علیه غیرنظامیان کرد بوده است.

در این بیانیه آمده است که یادآوری این فاجعه، صرفاً زخمی التیام‌ناپذیر در حافظه‌ی جمعی مردم کردستان نیست، بلکه لکه ننگی است بر پیشانی رژیم‌های ستمگر.

ریاست جمهوری همچنین تأکید کرده که بهترین شیوه وفاداری به خون قربانیان و شهدا، تلاش جدی برای حل اختلافات باقی‌مانده میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی همچون «حقوق، نفت و گاز» و آن‌هم در چارچوب قانون اساسی و با روحیه مسئولیت‌پذیری ملی.

در این بیانیه همچنین بر پایبندی ریاست جمهوری به حمایت از حقوق مشروع مردم کرد و همه مؤلفه‌های ملت عراق برای تحقق اتحادیه‌ای فدرال، دموکراتیک، عادلانه و برابر تأکید شده است.

متن بیانیه:

در چهل‌ودومین سالگرد یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر عراق، به‌دست رژیم دیکتاتوری ساقط‌شده‌ی بعث، با اندوهی عمیق یاد یورش‌های جنایت‌کارانه انفال را گرامی می‌داریم؛ فاجعه‌ای که غیرنظامیان بی‌گناه بارزانی – کودک و زن و پیر و جوان – را هدف قرار داد و باعث جان‌باختن هزاران شهروند در یک نسل‌کشی سازمان‌یافته و وحشیانه شد؛ جنایتی با هدف حذف هویت و ریشه‌کن کردن زندگی در سرزمین‌شان.

این جنایت شنیع که توسط رژیم دیکتاتور انجام شد، از ترسناک‌ترین اشکال سرکوب و نسل‌کشی در دوران معاصر است و باید به عنوان بخشی زنده از حافظه‌ی ملی باقی بماند. همچنین عاملان و دست‌اندرکاران آن‌که دست‌شان به خون بی‌گناهان آغشته است، باید با عدالت و تاریخ روبه‌رو شوند.

وظیفه ماست که در هر مناسبتی، فداکاری بزرگ ملت‌مان را در مسیر آزادی، عدالت و شکوه، به خاطر بسپاریم.

این فاجعه نه تنها زخمی عمیق بر حافظه‌ی مردم کردستان، بلکه ننگی تاریخی بر پیشانی رژیم‌های ظالمی است که عزت انسان و حقوق زندگی و آزادی را پایمال کرده‌اند.

ملت کرد در طول تاریخ خود، عالی‌ترین نمونه‌های فداکاری را در راه کسب حقوق مشروع خود و رسیدن به زندگی‌ای شرافتمندانه در سایه دولتی مدنی و قانون‌مدار، ارائه داده است.

امروز که بار دیگر این جنایت فجیع را یاد می‌کنیم، پایبندی خود را به قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم کرد و همه اقوام عراق تجدید می‌کنیم. همچنین بار دیگر بر تلاش جدی برای حل اختلافات باقی‌مانده، به‌ویژه در پرونده‌های حقوق، نفت و گاز میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان، با روحیه مسئولیت‌پذیری ملی و در چارچوب قانون اساسی تأکید می‌کنیم. این تلاش‌ها وفاداری واقعی به خون شهدا و گامی برای تثبیت اتحادیه‌ای فدرال، دموکراتیک و مبتنی بر عدالت و برابری در عراق است.

درود بر ارواح پاک شهدای انفالِ بارزانی و همه شهدای ملت عراق.

ریاست جمهوری عراق