به گزارش کردپرس، اکرم اماماوغلو شهردار منتخب و محبوب استانبول که از ۲۳ مارس ۲۰۲۵ در زندان مرمره سیلیوری در بند است، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، پایان عضویت ۱۷ساله خود در حزب جمهوریخواه خلق را اعلام کرد.
اماماوغلو نوشت: «از عضویت ۱۷سالهام در حزب جمهوریخواه خلق استعفا میکنم. این تصمیم، نتیجه ارزشهایی است که درباره آینده کشورمان به آنها باور دارم و مسئولیتی است که در برابر مردم احساس میکنم.»
او با تشکر از همراهانی که طی سالهای گذشته در کنار او فعالیت کردهاند، افزود: «امروز برای ساختن فردایی قدرتمندتر، دموکراتیکتر و امیدبخشتر در ترکیه، راهی تازه میگشاییم. از شما دعوت میکنم بخشی از این حرکت باشید، امید را با هم گسترش دهیم و آینده را در کنار یکدیگر بسازیم.»
اماماوغلو در پیام خود، پیوندهای عضویت و حمایت مالی از حزب نو را نیز منتشر کرد.
اماماوغلو نخستین عضو حزب نو در استانبول شد
پس از فعالشدن سامانه عضویت حزب نو، اوزگور چلیک، رئیس استانی این حزب در استانبول، اعلام کرد اکرم اماماوغلو بهعنوان نخستین عضو استانبول در این حزب ثبتنام کرده است.
چلیک با دعوت از شهروندان برای پیوستن به حزب نو گفت: «حزب نو ساخته ملت ماست. سامانه عضویت فعال شده و نامزد ریاستجمهوری ما، اکرم اماماوغلو، نخستین عضو حزب در استانبول شده است.»
پس از این اعلام، در حساب دفتر نامزدی ریاستجمهوری اماماوغلو، پیام کوتاه «راهمان باز باد» منتشر شد.
دیلک اماماوغلو نیز از CHP کنارهگیری کرد
دیلک اماماوغلو، همسر اکرم اماماوغلو، نیز از استعفای خود از CHP و پیوستن به حزب نو خبر داد.
او گفت جدایی از حزبی که سالها عضویت در آن را مایه افتخار میدانسته، بهمعنای کنارگذاشتن ارزشهایش نیست، بلکه نتیجه پافشاری بر عدالت، برابری و دموکراسی است.
دیلک اماماوغلو افزود: «از آرزوی ترکیهای که در آن صدای مردم شنیده شود، اراده و زحمت آنان نادیده گرفته نشود و قانون، عدالت و برابری برای همگان اعتبار داشته باشد، دست نخواهم کشید. با همین باور، امروز بخشی از حزب نو هستم.»
تغییر آرایش سیاسی اپوزیسیون ترکیه
استعفای اماماوغلو پس از تغییرات گسترده در ساختار CHP صورت گرفت. پس از آنکه دادگاه با صدور حکم «بطلان مطلق»، مدیریت حزب را به کمال قلیچداراوغلو سپرد، اوزگور اوزل در ۲۴ جولای از CHP استعفا کرد و همراه با ۹۱ نماینده، حزب نو را بنیان گذاشت.
حزب نو اعلام کرده است تاکنون ۲۳۲ شهردار از CHP استعفا کردهاند. همچنین ۲۶۵ نماینده پیشین پارلمان در ۲۷ ژوئیه بهصورت دستهجمعی از این حزب کنارهگیری کردند.
اکرم اماماوغلو در پرونده مربوط به ادعاهای فساد در شهرداری کلانشهر استانبول محاکمه میشود. دادستانی او را به تأسیس و مدیریت یک «سازمان مجرمانه» متهم کرده و خواستار مجازات او بهدلیل ۱۴۲ اقدام ادعایی شده است. اماماوغلو تمام اتهامات را رد و پرونده را سیاسی توصیف میکند.
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