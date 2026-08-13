به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی در پیامی ضمن استقبال از تصویب این قانون در پارلمان ترکیه، آن را گامی جسورانه و چرخشی مهم در مسیر دستیابی به صلح پایدار، آرامش و ثبات در ترکیه و سراسر منطقه دانست.
او تأکید کرد: «ما همواره بر این باور بودهایم که صلح و گفتوگو بهترین گزینه هستند و دوران سلاح و راهحلهای نظامی به پایان رسیده است.»
بارزانی همچنین این قانون را فرصتی بزرگ برای ایجاد اعتماد و فراهم کردن زمینه همزیستی مسالمتآمیز میان تمامی اقشار جامعه ترکیه دانست و خواستار حمایت همگان از آن و تلاش برای موفقیت روند صلح شد.
رئیس اقلیم کردستان در ادامه از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، و تمامی رهبران و طرفهایی که در روند تصویب این قانون مشارکت داشتهاند، قدردانی کرد و بر حمایت کامل اقلیم کردستان از تلاشها برای برقراری صلح و ثبات تأکید کرد.
پارلمان ترکیه شامگاه ۸ اوت با ۴۶۸ رأی طرح این قانون را که شامل ۱۲ ماده است، تصویب کرد. این قانون چارچوب اقدامات مرتبط با پ.ک.ک را مشخص میکند و با هدف پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه این گروه و تحویل کامل سلاح و مهمات آن تدوین شده است.
بر اساس این قانون، در صورت کنار گذاشتن سلاح و مشروط به اینکه افراد مرتکب قتل نشده باشند، اجرای برخی مجازاتها برای مدت ۵ تا ۱۰ سال به تعویق خواهد افتاد. همچنین برای ارائه درخواستهای مربوط به این روند، مهلتی ششماهه تعیین شده است.
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