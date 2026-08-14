خبرگزاری کردپرس _ همه انسانهای شرافتمند از سوختن جنگلهای زاگرس ناراحت و دلسوخته اند. اگر چه اداره منابع طبیعی متولی این حوزه است اما واقعیتها نشان داده است که دست این اداره با حجم وسیع آتش سوزی ها، خالی است.

امروز دیگر نمی توان با شاخه ی درختان و گونی های خیس به جنگ حجم عظیم آتش سوزی رفت! کارمندان منابع طبیعی هم در هر شهرستان یکی دونفر بیشتر نیستند، و نمی شود انتظاری بیشتر از حد توان،از آنان داشت.



اینجاست که گروههای مردم نهاد، به کمک برخاسته اند و حقا موثر هم بوده و هستند. این عاشقان گمنام محیط زیست و جنگل،در هر ساعت خود را به محل آتش سوزی ها رسانده و جان را در این راه نهاده اند. اینجاست که بحث کمک خیرین جدی تر می شود. این روزها" دمنده "ها دستگاه های هستند که می توانند در خاموش کردن آتش نقش موثر وکاربردی داشته باشند.

این دستگاهها قابلیت حمل توسط فرد را دارند و در زمان کمی به نقطه آتش سوزی انتقال می یابند. تعداد این دستگاههای دمنده هر چه بیشتر باشد، آتش سوزیها زودتر مهار می شوند. طبق گفتگو با کارمندان منابع طبیعی قیمت هر دستگاه دمنده کمتر از ۲۰ میلیون تومان است. و اگر خیرین دلسوز در این حوزه ورود کنند می توانند طبیعت مظلوم زاگرس را نجات دهند.

شاید خرید یک دستگاه دمنده نتواند به اندازه ساختن یک مدرسه نام یک خیر عزیز را ثبت وضبط کند،اما درختان جنگل گواه همیشه ی حرکت خیرخواهانه خیرین منابع طبیعی ومحیط زیست خواهند بود.

نجات جان یک درخت ، نجات جان یک روباه، یک کبک، یک لاکپشت که پای گریز ندارد ، کمتر از نجات جان یک انسان نیست که این جمله معروف است :

"نگذارید بمیرد جنگل ، که جهان خواهد مرد"