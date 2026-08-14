دم پارتی به اخبار پیرامون آزادی دمیرتاش و یوکسک داغ در ماه سپتامبر پاسخ داد

به گزارش کردپرس، عایشهگل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در کنفرانس خبری در مقر این حزب، به پرسشی درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون آزادی صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار محبوب و در بند کُرد و رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، پاسخ داد.
دوغان گفت: «برای اینکه بهجای اخبار پشتپرده و ادعاها، براساس واقعیت سخن بگوییم، باید جدول زمانی مرحله اجرایی قانون را ببینیم. زمانبندی تشکیل هیئتها نیز باید با افکار عمومی در میان گذاشته شود.»
او با یادآوری اینکه قانون چارچوب بهتازگی در پارلمان تصویب شده است، افزود اقدامات لازم برای اجرای آن در مراحل بعدی انجام خواهد شد.
هیچ دلیل حقوقی برای ادامه حبس وجود ندارد
سخنگوی دم پارتی تأکید کرد صرفنظر از روند اجرای قانون چارچوب، هیچ دلیل حقوقی برای ادامه حبس صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ وجود ندارد.
دوغان گفت: «همواره بهصراحت گفتهایم که هیچ دلیل حقوقی برای ادامه حضور دمیرتاش و یوکسکداغ در زندان وجود ندارد. ما در روندی قرار داریم که هدف آن ازمیانبردن دلایل سیاسی است؛ بنابراین باید متناسب با این هدف رفتار شود.»
او با اشاره به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی ترکیه افزود نباید زمینه انتشار گمانهزنیها درباره زمان آزادی این دو سیاستمدار فراهم شود.
دوغان در پایان تأکید کرد: «کسانی که چنین احکامی درباره آنان صادر شده است، حتی یک ثانیه نیز نباید در زندان نگه داشته شوند. دمیرتاش و یوکسکداغ باید مدتها پیش آزاد میشدند و به آزادی خود بازمیگشتند.»
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