به گزارش کردپرس، ایشیک کانسو، ستوننویس روزنامه جمهوریت و از روزنامهنگاران نزدیک به اپوزیسیون ترکیه، در یادداشتی با اشاره به بازداشتهای گسترده مخالفان، از سیاستهای حکومت در روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» (همان قانون چارچوب صلح) انتقاد کرد.
کانسو یادداشت خود را با عبارت «تقریباً هر روز صبح یک عملیات» آغاز کرد و نوشت هر روز یک شهردار، روزنامهنگار، هنرمند یا شهروندی که از سیاستهای حکومت ابراز نارضایتی کرده، از خانهاش بازداشت و با تحقیقات قضائی یا حکم زندان روبهرو میشود.
او با اشاره به بازداشت بیش از ۳۰ شهردار مخالف، زندانیبودن دهها بوروکرات و روزنامهنگار و تهیه پروندههای متعدد برای رهبر حزب مادر اپوزیسیون (حزب جمهوری خواه خلق) نوشت: «هرکس صدایش دربیاید، گوشش را میگیرند و به زندان میاندازند. کشور به یک زندان روباز تبدیل شده است.»
قانون چارچوب، عفو عمومی پنهان است
کانسو در ادامه پیشنهاد «قانون چارچوب» را طرحی دانست که محتوای آن حتی از شهروندان و نمایندگان منتخب آنان پنهان نگه داشته شده و در قالب یک عمل انجامشده پیش برده میشود.
او با تکرار دیدگاه رسمی جریانهای ملیگرای مخالف روند صلح، PKK را مسئول جانباختن نزدیک به ۵۰ هزار شهروند ترکیه دانست و مدعی شد اعضای این سازمان بهموجب مقررات پیشنهادی، «چنان آزاد خواهند شد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است».
کانسو مقررات مربوط به تعلیق تحقیقات، محاکمهها و اجرای احکام را «ماده عفو عمومی پنهان» توصیف کرد.
انتقاد از نقش اوجالان در روند
ستوننویس جمهوریت همچنین از نقش عبدالله اوجالان در روند جاری صلح انتقاد کرد و نوشت «اوجالان بهگونهای در مرکز تحولات قرار گرفته که گویی نماینده و حامی بخشی از جامعه و بازیگر اصلی در تعیین مسیر آینده ترکیه است».
کانسو مدعی شد برای تدوین قانون از اوجالان نظر و تأیید گرفته شده و امکان مشارکت او در تصمیمگیریهای مرتبط با آینده کشور فراهم آمده است.
او همچنین به سخنان منتسب به اوجالان درباره پیشبرد «فرایند دموکراتیکشدنی دستکم بهاندازه تأسیس جمهوری مهم» اشاره کرد و نوشت اوجالان خود را هدایتکننده چنین مرحلهای میداند.
هدف، تثبیت قدرت اردوغان است
کانسو روند جاری صلح را نه گامی در مسیر دموکراتیکشدن ترکیه، بلکه تلاشی برای تأسیس یک رژیم سیاسی جدید ارزیابی کرد. او مدعی شد «جریانهایی که از آغاز تأسیس جمهوری در صف "ضدانقلاب ترکیه" قرار داشتهاند، اکنون برای ایجاد نظامی قومگرا، فرقهگرا و جماعتمحور با یکدیگر همکاری میکنند».
این روزنامهنگار با اشاره به تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه، گفت: «الگوی مورد حمایت آمریکا برای منطقه، نوعی «سلطنت مشروطه کاملاً وابسته» است که از نظر او شبحی متعلق به قرونوسطی به شمار میرود».
به نوشته کانسو، مهمترین هدف این روند، تثبیت و تداوم قدرت «کاخ ریاست جمهوری» و تقویت موقعیت رجب طیب اردوغان است.
او همچنین ادعا کرد حزب جمهوری خواه خلق که در تاریخ رسمی ترکیه بهعنوان حزب بنیانگذار جمهوری شناخته میشود، به دست جریانهای قومگرا، فرقهگرا و جماعتگرا تضعیف و چندپاره شده است.
جامعه در برابر بازیهای جدید سور مقاومت میکند
کانسو نوشت اکثریت جامعه ترکیه، باوجود گرفتارشدن در فقر، از تحولات سیاسی آگاه است و در برابر آنچه او «بازیهای جدید سور» و تلاش برای سلب اراده ملی خواند، مقاومت میکند.
او گسترش بازداشتها و پرشدن زندانها را نتیجه همین مقاومت دانست و نوشت: «امپراتوری ترس همچون ابری سیاه بر فراز میهن زیبای ما فرود میآید.»
کانسو سپس سخنان کمال قلیچداراوغلو مبنی بر اینکه «جمهوری با دموکراسی تاجگذاری میشود» را مغایر با شرایط موجود دانست.
او قلیچداراوغلو را فردی توصیف کرد که اردوغان قصد دارد از طریق او حزب جمهوری خواه خلق را از جایگاه تاریخیاش خارج و تضعیف کند.
کانسو در ادامه نوشت مردم میدانند که حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی، PKK، هداپار و جریانهای حامی ابطال حقوقی مدیریت کنونی حزب جمهوری خواه خلق، با «پایمالکردن دموکراسی و پایاندادن به جمهوری ۱۹۲۳» در پی تاجگذاری چه کسی هستند.
او نوشت: «آنان در برابر مردم پیروز نخواهند شد.»
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