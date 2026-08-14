به گزارش کردپرس، رهیل جلیل، وکیل شرکت «فاینال چک»، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد این شرکت تمامی اتهامات مطرحشده از سوی علی حمهصالح را رد میکند و علیه وی شکایت قانونی ثبت خواهد کرد.
او هرگونه ارتباط میان شرکت «فاینال چک» و دفتر قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، را رد کرد و گفت: «هیچ ارتباطی با دفتر قباد طالبانی نداریم.»
رهیل جلیل همچنین ارقام مطرحشده از سوی علی حمهصالح را «خیالی» خواند و توضیح داد که ۲۰ دلار برای بازرسی ۲۰۰ قفل دریافت میشود، نه برای بازرسی هر یک قفل.
وکیل شرکت «فاینال چک» در ادامه گفت: «اگر هدف علی حمهصالح از این فشارها دریافت سهم یا حقالسهم باشد، ما به هیچ فرد یا طرفی چنین مبلغی پرداخت نمیکنیم و زیر بار هیچ فشاری نخواهیم رفت.»
پیشتر علی حمهصالح، نماینده پارلمان کردستان، در صفحه شخصی خود مدعی شده بود که شرکت «فاینال چک» وابسته به دفتر قباد طالبانی است و از طریق بازرسی لولهها و مخازن گاز، دهها میلیون دلار درآمد کسب کرده است؛ ادعایی که اکنون از سوی این شرکت رد شده است.
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