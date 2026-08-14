۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸

«فاینال چک» علیه رئیس موضع میهنی شکایت می‌کند

«فاینال چک» علیه رئیس موضع میهنی شکایت می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در پی اتهامات مطرح‌شده از سوی علی حمه‌صالح رئیس جنبش موضع میهنی، وکیل شرکت «فاینال چک» هرگونه ارتباط با دفتر قباد طالبانی را رد کرد و از ثبت شکایت قانونی علیه رئیس موضع میهنی خبر داد.

به گزارش کردپرس،  رهیل جلیل، وکیل شرکت «فاینال چک»، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد این شرکت تمامی اتهامات مطرح‌شده از سوی علی حمه‌صالح را رد می‌کند و علیه وی شکایت قانونی ثبت خواهد کرد.

او هرگونه ارتباط میان شرکت «فاینال چک» و دفتر قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، را رد کرد و گفت: «هیچ ارتباطی با دفتر قباد طالبانی نداریم.»

رهیل جلیل همچنین ارقام مطرح‌شده از سوی علی حمه‌صالح را «خیالی» خواند و توضیح داد که ۲۰ دلار برای بازرسی ۲۰۰ قفل دریافت می‌شود، نه برای بازرسی هر یک قفل.

وکیل شرکت «فاینال چک» در ادامه گفت: «اگر هدف علی حمه‌صالح از این فشارها دریافت سهم یا حق‌السهم باشد، ما به هیچ فرد یا طرفی چنین مبلغی پرداخت نمی‌کنیم و زیر بار هیچ فشاری نخواهیم رفت.»

پیشتر علی حمه‌صالح، نماینده پارلمان کردستان، در صفحه شخصی خود مدعی شده بود که شرکت «فاینال چک» وابسته به دفتر قباد طالبانی است و از طریق بازرسی لوله‌ها و مخازن گاز، ده‌ها میلیون دلار درآمد کسب کرده است؛ ادعایی که اکنون از سوی این شرکت رد شده است.

کد مطلب 2798222

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