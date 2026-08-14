امروزه در آرایشگاه های زنانه و مردانه ، بسیاری وسایل گوناگون برای حالت دادن به موها و آرایش و پیرایش وجود دارد وسایلی مانند سشوار ، انواع برس ، ماشین اصلاح ، اتو مو و ... که هر کدام کاربرد های زیاد و خاص خود را دارند در این مقاله با انواع برس مو آرایشگری و کاربردشان آشنا می شویم و هر کدام از اینها میتوانند شما را به بهترین مدل مو مردانه 2026 نزدیک کنند.

برس مو آرایشگری انواع مختلفی دارند و کاربرد های آنها نیز متفاوت است در این قسمت با انواع آن آشنا می شویم :

- برس فلکسی : گره باز کن و مناسب برای استایل موی فر

- برس باونس کرل : گره باز کن و مناسب برای حالت دادن موی فر و افزایش حجم مو

- برس دنمن : مناسب استایل موی فر

- برس اکستنشن : مناسب باز کردن گره موی اکستنشن شده

- برس چوبی دندانه گرد : مناسب برای باز کردن گره موهای صاف و نسبتا صاف

- برس چوبی دندانه تیز : مناسب باز کردن گره موهای فر و مجعد و حجیم

- برس گره باز کن : مخصوص موی صاف و تا حدی حالت دار

- برس گرد مویی : مناسب مو های کم پشت و دارای تار نازک

-برس فید : برس فید ابزاری کاربردی برای حالت دهی ، حجم دهی و ایجاد فرم دقیق در موهاست و در انواع مختلف برای استایل های متنوه استفاده می شود.

- برس نیم گرد : مناسب صاف کردن موهای فر و مجعد و ایجاد حجم در ریشه

- برس تخت : برس تخت مناسب باز کردن گره موی صاف یا نیمه فر

- برس گرد نسوز : مقاوم در برابر حرارت و عدم تغییر شکل

- برس گرد فلزی : مناسب برای پیچاندن مو و فر کردن آن

- برس دندانه متوسط : مناسب برای مو های معمولی

- برس دندانه ریز : مناسب مو های صاف و نازک و ایجاد حجم در موهای کم پشت

- برس حرارتی : مناسب برای باز کردن گره موها به کمک سشوار

- برس ماساژور : مناسب برای ماساژ پوست سر و دارای دندانه های نرم و انعطاف پذیر

همینطور که گفته شد در این قسمت انواع برس آرایشگری و کاربردشان به صورت فهرست وار در اختیار شما کاربران گرامی قرار گرفت و اکنون نکاتی که باید حین انتخاب برس مناسب رعایت شود را نیز در اختیار شما قرار می دهیم.

نکات مهم انتخاب برس مناسب

برای انتخاب برس مناسب باید به نکاتی از جمله نوع مو ، حالت مو ، نیاز خود توجه کرد برخی از نکات مهم در انتخاب برس :

نوع مو : ابتدا توجه کنید که مو های شما چه نوعی هستند آیا کم پشت و نازک هستند یا پرپشت و ضخیم زیرا اگر موهای شما صاف و کم پشت باشند برس های دندانه ریز بسیار مناسب با نوع مو شما هستند اما اگر مو های شما پرپشت و ضخیم هستند بهتر است از برس های دندانه متوسط استفاده کنید.

حالت مو : حالت مو های شما در انتخاب برس بسیار مهم و موثر است ابتدا حالت مو های خود را شناسایی کنید مثلا مو های شما صاف و لخت است یا فر و مجعد و یا وز ، برای موهای خود برس مناسب با حالت مو را انتخاب کنید.

نکات مهم در استفاده و نگهداری از برس

نظافت برس : پاکیزگی برس ها را به خوبی رعایت کنید زیرا اگر برسی که با آن موهای خود را شانه می زنید و مرتب می کنید کثیف باشد و آلوده و چرب باشد می تواند به پوست سر شما و مو های شما آسیب جدی وارد کند و باعث ریزش مو شود پس باید به خوبی آن را تمیز کرد برای تمیز کردن برس نیز شستن آن با آب گرم و صابون و خشک کردن آن به وسیله ی یک حوله یا دستمال کافی است و از بروز مشکلات بسیاری جلوگیری می کنند.

استفاده ی صحیح از برس : برای اینکه برس شما مدت بیشتری عمر کند و خراب نشود باید به طور صحیح از آن استفاده کنید مثلا هنگام استفاده از آن به آرامی روی موها بکشید تا دندانه های آن آسیب نبیند و همچنین این کار موجب می شود ریشه ی مو های خودتان نیز آسیبی نبیند ، برس را در جای مناسبی قرار دهید که فشاری روی آن نباشد و از طرفی دیگر آلوده نشود زیرا شست و شوی بیش از حد برس نیز باعث کاهش طول عمر آن می شود.

برداشتن موها و پرز ها از روی برس : پس از هربار استفاده ، موها و پرز های باقی مانده ی روی برس را بردارید زیرا باقی ماندن آن ها باعث عملکرد نامناسب و کاهش کارایی برس می شود برخی برس ها همراهشان یک شانه کوچک مخصوص برداشتن موها از روی برس وجود دارد اما اگر برس شما این شانه را نداشت می توانید با استفاده از یک خلال دندان این کار را انجام دهید.

جمع بندی

با استفاده ی صحیح از برس و نگهداری آن در جای مناسب ، می توانید طول عمر آن را افزایش دهید و موهای شاداب و خوش حالتی را به ارمغان بیاورید در این مقاله شما را از انواع برس آرایشگری و کاربردشان ، آگاه کردیم و راه حل های انتخاب برس و راه های استفاده ی صحیح از برس آگاه کردیم امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.