برگزاری جشنواره «بازگشت به فرهنگ مادری» زنان در کوبانی

به گزارش کردپرس، صدها زن از منطقه قنایه در شهر کوبانی با برگزاری جشنواره‌ای با عنوان «جشنواره کوبانی؛ بازگشت به فرهنگ مادری»، ده‌ها نوع غذای محلی و سنتی این منطقه را تهیه و عرضه کردند و بر اهمیت حفظ فرهنگ، هویت و دستاوردهای زنان تأکید کردند.

این جشنواره به ابتکار شورای کنگره ستاره در منطقه قنایه کوبانی و با شعار «جشنواره کوبانی؛ بازگشت به فرهنگ مادری» در روستای ایوینه در غرب کوبانی برگزار شد و صدها زن با پوشیدن لباس‌های سنتی و فرهنگی خود و با حضور نمایندگان نهادها و سازمان‌های منطقه در آن شرکت کردند.

در این جشنواره، زنان ده‌ها نوع غذای محلی متعلق به فرهنگ کوبانی را آماده و در میان مهمانان و شرکت‌کنندگان توزیع کردند. همچنین نمایشگاهی از محصولات دست‌ساز بنیاد «زن آزاد» برپا شد و گروه‌های موسیقی و رقص متعلق به جنبش هلال زرین نیز به اجرای برنامه پرداختند.

پس از یک دقیقه سکوت، «ناز محمد علی» به نمایندگی از زنانی که در تهیه غذاها مشارکت داشتند، درباره اهداف برگزاری این جشنواره گفت که هدف از این گردهمایی، بازگشت به فرهنگ مادری و حفظ میراث فرهنگی جامعه است.

وی با اشاره به آنچه حملات چندین‌ساله علیه مردم کُرد و تلاش برای از بین بردن فرهنگ آنان خواند، اظهار کرد که فرهنگ کُردها بر تلاش، تولید و خلاقیت زنان استوار است و به همین دلیل، زنان و جامعه باید برای زنده نگه داشتن فرهنگ خود و حفاظت از آن در برابر اشکال مختلف فرسایش و نابودی تلاش کنند.

در ادامه، «سعاد الدمیر» عضو مدیریت کنگره ستاره در منطقه قنایه نیز با اشاره به آنچه حمله گسترده علیه هویت، فرهنگ و دستاوردهای زنان خواند، تأکید کرد زنان باید در عرصه‌های مختلف اصالت، تلاش و مبارزه خود را نشان دهند.

وی افزود که زنان از طریق حضور، فعالیت و مشارکت اجتماعی خود به تمامی نیروها و افرادی که معتقدند جنبش زنان به پایان رسیده است، پاسخ خواهند داد و بر ادامه مسیر مبارزه برای آزادی تأکید کردند.

در بخش دیگری از جشنواره، غذاهای محلی از جمله دلمه، سوپ، کوفته، بادمجان، «چیگ» و «کولچه» در میان شرکت‌کنندگان توزیع شد و گروه‌های هنری و موسیقی جنبش هلال زرین نیز برنامه‌های هنری اجرا کردند.