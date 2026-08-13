به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، به گروه‌های مسلح این کشور هشدار داده است که در صورت ادامه مخالفت با تحویل سلاح‌هایشان، دولت عراق آماده رویارویی با آنها خواهد بود.

دو منبع سیاسی عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند زیدی رهبران سیاسی را از آمادگی خود برای «رویارویی» و «درگیری» با گروه‌هایی که به سلاح‌های خود وابسته‌اند، در صورت امتناع از همکاری پس از پایان مهلت تعیین‌شده، آگاه کرده است.

یک مقام امنیتی عراق نیز اعلام کرده است که ارتباط بغداد با سپاه پاسداران ایران درباره گروه‌های مسلح و محدود کردن سلاح آنها تحت کنترل دولت عراق، در سطح بالایی ادامه دارد.

از سوی دیگر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که مقام‌های ایرانی آمادگی خود را برای کمک به دولت بغداد در قرار دادن سلاح گروه‌های نزدیک به تهران تحت کنترل دولت عراق اعلام کرده‌اند.

بارزانی گفت در دیدارهای خود با مقام‌های ایرانی در تهران، موضوع خلع سلاح این گروه‌ها را مطرح کرده و آنها نیز اعلام کرده‌اند: «به نخست‌وزیر عراق بگویید که آماده‌ایم در این زمینه همکاری کنیم.»

این تحولات در حالی است که فشارهای آمریکا بر بغداد برای کنترل سلاح گروه‌های مسلح همسو با ایران افزایش یافته است. زیدی پیش‌تر تا ۳۰ سپتامبر به این گروه‌ها فرصت داده بود سلاح‌های خود را تحویل دهند.

این مهلت همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش تعیین شده است؛ مأموریتی که برخی گروه‌های مسلح از حضور آن به‌عنوان توجیهی برای حفظ سلاح‌های خود استفاده می‌کردند.

با این حال، شماری از این گروه‌ها همچنان با خلع سلاح مخالفت می‌کنند و دولت عراق با چالش حفظ توازن در روابط خود با آمریکا و ایران روبه‌رو است.