به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و سیاستمدار همبند او، عدنان سلجوق میرزاکلی، شهردار پیشین آمد که با انتصاب سرپرست دولتی از سمت خود برکنار و راهی زندان شد، با انتشار پیام مشترکی حمایت خود را از روند صلح و جامعه دموکراتیک اعلام کردند.

دمیرتاش و میرزاکلی که در زندان فوق‌امنیتی تیپ F ادیرنه نگهداری می‌شوند، در این پیام بر اهمیت روند جاری صلح تأکید و از زحمات عبدالله اوجالان و دولت باغچه لی برای پیشبرد روند صلح قدردانی کردند.

گلستان قلیچ کوچ‌ییگیت، نایب‌رئیس فراکسیون دم پارتی، این نامه را در مجمع عمومی پارلمان ترکیه خواند.

در این نامه آمده است:

«جناب رئیس، رؤسای محترم احزاب و نمایندگان گرامی؛ با درود و ابراز احترام به شما؛ امیدواریم همه با یکدیگر، گام حساس دیگری از تلاشی بسیار مهم و تاریخی برای صلح را عملی کنید؛ تلاشی که ظرفیت تغییر بنیادین سرنوشت کشور و منطقه ما را دارد.

طبیعتاً بحث‌ها، انتقادها و پیشنهادهایی وجود خواهد داشت و هریک از آنها ارزشمند و کمک‌کننده‌اند. بااین‌حال، می‌خواهیم بدانید که ما با تمام قلب، صداقت و جدیت خود، تنها برای تقویت و گسترش آرامش، رفاه و برادری ۸۶ میلیون شهروند در این روند حضور داشته‌ایم و با تمام توان از آن حمایت کرده‌ایم.

این روند، روند تجزیه و جدایی یا بده‌بستانی مبتنی بر معامله‌های سطحی نیست

این روند، روند تجزیه و جدایی یا بده‌بستانی مبتنی بر معامله‌های سطحی نیست. هیچ‌کس نباید با جست‌وجوی محاسبات پنهان و نقشه‌های آلوده در پس این تلاش‌های ارزشمند، وقت خود را تلف و انرژی‌اش را هدر دهد.

محافلی که با تردید یا پیش‌داوری منفی به این روند نگاه می‌کنند، هرقدر می‌خواهند آن را زیرورو کنند؛ در زیر آن چیزی جز برادری هزارساله ما، اشتیاقمان برای در آغوش‌گرفتن محکم یکدیگر و احساسِ باهم ترکیه‌بودن، با کردها و ترک‌ها، پیدا نخواهند کرد.

هر گامی که برداشته شده یا در آینده برداشته خواهد شد، زمینه را برای افق‌های تازه، اصلاحات جدید و زندگی نو فراهم خواهد کرد. بی‌تردید، همه این تلاش‌ها باید با اصلاحات قدرتمند و ریشه‌دار در زمینه دموکراسی، عدالت، برابری و آزادی ادامه یابد و به دستیابی مردم ما به زندگی آرامی که شایسته آن هستند، کمک کند.

برای تحقق این هدف، بسیار سودمند است که همه افراد و گروه‌ها مسائل را با دقت، حساسیت و جدیت فراوان بررسی کنند. در نتیجه ۴۰ سال درگیری، تقریباً کسی باقی نمانده است که قلبش زخمی نباشد.

ازاین‌رو، باید بدون ایجاد صحنه یا نمایش پیروزی و بدون برانگیختن احساس و نگرانی شکست، با موضعی متین، پخته و اخلاقی این روند را پیش ببریم؛ دردهایمان را مشترک کنیم، آنها را پشت سر بگذاریم و دست در دست به‌سوی آینده حرکت کنیم.

به‌طور ویژه از عبدالله اوجالان تشکر می‌کنیم

امیدواریم هر رأیی که می‌دهید در جهت تقویت صلح، وحدت و برادری ما باشد و انتقادها و هشدارهایتان نیز بر مبنایی سازنده بیان شود.

امیدواریم این گام که باور داریم برای همه ما منشأ خیر خواهد بود، با گشودن درهایی تازه به روی سیاست، ادب، همکاری و پختگی را نیز به آن وارد کند.

به همین مناسبت، می‌خواهیم در رأس همه از رئیس‌جمهوری محترم و دولت باغچه‌لی که برای آغاز و پیشبرد این روند دشوار، اراده سیاسی خود را به قدرتمندترین شکل به نمایش گذاشتند و همچنین به‌طور ویژه از عبدالله اوجالان که برای صلح تلاش فراوانی کرده است، تشکر کنیم.

قدردانی از رهبران احزاب سیاسی

همچنین از نعمان کورتولموش، اوزگور اوزل، محمود آریکان، علی باباجان، احمد داووداوغلو، ارکان باش، سید اصلان، کمال قلیچداراوغلو و زکریا یاپیجی‌اوغلو که برای حمایت از روند و پیشرفت سالم تمامی مراحل آن مشارکت کرده‌اند، جداگانه قدردانی می‌کنیم.

از مساوات درویش‌اوغلو و فاتح اربکان نیز که با انتقادهای منفی خود، هرچند به‌طور غیرمستقیم، به روند کمک کرده‌اند، تشکر می‌کنیم.

طبیعتاً از دوستانمان در دم پارتی که با فداکاری‌های بزرگ، نیروی محرکه این روند بوده‌اند، رؤسای مشترکمان تونجر بکرخان و تولای حاتم‌اوغولاری و اعضای هیئت امرالی جداگانه قدردانی می‌کنیم.

در همین جا، با آرزوی آرامش برای روح رفیقمان سری ثریا اوندر یاد او را گرامی داشته و درودهای خود را نثار تمامی نمایندگان می‌کنیم.

به‌طور ویژه از زحمت‌ افراد بی‌نامی تشکر می‌کنیم که در پشت صحنه این روند از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. خداوند از همه کسانی که به صلح کمک کرده و قطره‌ای آب برای خاموش‌کردن این آتش آورده‌اند، راضی باشد و قانونی که تصویب خواهد شد، منشأ خیر باشد.

بار دیگر با احترام به مجمع عمومی درود می‌فرستیم.

صلاح‌الدین دمیرتاش / سلجوق میرزاکلی»