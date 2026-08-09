۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۵

نچیروان بارزانی: عراق، نباید به سکویی برای تهدید کشورهای همسایه تبدیل شود

نچیروان بارزانی: عراق، نباید به سکویی برای تهدید کشورهای همسایه تبدیل شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان، اظهار داشت: عراق، باید همچنان نیرویی ثبات‌بخش در منطقه باقی بماند و نباید به سکویی برای تهدید کشورهای همسایه یا سایر ملت‌ها یا عرصه‌ای برای این اقدامات تبدیل شود.

به گزارش کردپرس، «نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در شبکه اجتماعی «ایکس» درباره نشست اخیر «ائتلاف اداره دولت» عراق، پیامی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورده و در آن نوشته شده است: در نشست «ائتلاف اداره دولت» در بغداد که با حضور همکارانم شامل؛ سران قوای چهارگانه و رهبران فراکسیون‌های سیاسی برگزار شد، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به وضعیت کلی کشور و همچنین چالش‌های پیش‌رو پرداخته شد. ما بر تعهد خود برای پیشبرد اجرای برنامه دولت، عمل به تعهدات و تحقق اولویت‌های ملی به‌ویژه موارد مربوط به تحکیم امنیت، ثبات و نیز ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، تأکید مجدد کردیم.

در ادامه این پیام آقای بارزانی آمده است: ما همچنین بر اهمیت اجرای تصمیم انحصار مالکیت سلاح در دست دولت که موجب تقویت حاکمیت قانون، تضمین امنیت و ثبات عراق می‌شود، تأکید کردیم و در عین حال، خاطرنشان ساختیم که عراق، باید همچنان نیرویی ثبات‌بخش در منطقه باقی بماند و نباید به سکویی برای تهدید کشورهای همسایه، یا سایر ملت‌ها و یا عرصه‌ای برای این گونه اقدامات، تبدیل شود.

در بخش پایانی این پیام رئیس اقلیم کردستان عراق ذکر شده است: علاوه بر این، ما حمایت کامل خود را از نخست‌وزیر و دولت، در راستای اجرای برنامه و تدابیرشان برای تحکیم ثبات و همچنین همکاری با روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری ملی مشترک، جهت مقابله با چالش‌های کنونی اعلام کردیم؛ به گونه‌ای که منافع عالی ملت ما را حفظ کرده و مسیر توسعه و ثبات را به پیش ببرد.

کد مطلب 2798090

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