اهدای بیش از ۲۶۶ میلیون لیر به حزب نوی اوزگور اوزل در شش روز

به گزارش کردپرس، پس از آن که معلوم شد حزب تازه تأسیس به نام حزب نو، نمی تواند از خزانه دولت هزینه های خود را دریافت کند، کمک های مالی زیادی از سوی مردم طرفدار آنها به این حزب سرازیر شد. اوزگور جیلان، نایب رئیس حزب نو، جزئیات کمک‌های مالی جمع‌آوری‌شده در کارزار همبستگی این حزب را منتشر کرد.

جیلان در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در طول شش روز، ۱۲۴ هزار و ۱۰۲ شهروند در مجموع ۲۶۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۴۵ لیر به این کارزار کمک کرده‌اند.

او ضمن قدردانی از افرادی که از حرکت حزب نو برای دستیابی به قدرت حمایت کرده‌اند، گفت اطلاع‌رسانی درباره کمک‌های جمع‌آوری‌شده ادامه خواهد یافت.

جیلان افزود: «حزب نو با همبستگی مردم رشد می‌کند. از همه کسانی که می‌گویند من نیز در آینده کشور حضور خواهم داشت، دعوت می‌کنیم به حزب نو بپیوندند. راه حزب ملت باز باشد.»

نایب رئیس حزب نو همچنین تأکید کرد که این حزب تنها یک صفحه رسمی برای دریافت کمک‌های مالی دارد و از هواداران خواست حمایت‌های خود را از طریق همین صفحه انجام دهند.