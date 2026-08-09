متهم متواری مخل نظام ارزی کشور در پیرانشهر دستگیر شد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: متهم «ع-آ» بر اساس اعلام بانک مرکزی و گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، در چندین پرونده قضایی تشکیلشده، تعهدات ارزی خود به میزان بیش از ۵۱ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و به همین دلیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
او افزود: میزان تعهدات ارزی رفعنشده این متهم معادل حدود ۱۰ همت برآورد شده و اقدامات انجامشده از سوی وی، مصداق اخلال در نظام ارزی کشور تشخیص داده شده است.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی ادامه داد: در پی تشکیل پرونده قضایی و صدور دستورات لازم، متهم اصلی این پروندهها که متواری بود، با انجام هماهنگیهای قضایی و اشراف اطلاعاتی در شهرستان پیرانشهر شناسایی و دستگیر شد.
عتباتی گفت: پس از دستگیری، متهم با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شده و رسیدگی قضایی به پرونده وی در حال انجام است.
او با اشاره به ابعاد دیگر پرونده اظهار کرد: علاوه بر موضوع تعهدات ارزی رفعنشده، پروندهای در خصوص فرار مالیاتی به مبلغ ۲ همت نیز برای این متهم تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی افزود: این پرونده نیز در فرآیند قضایی قرار دارد و موضوع در چارچوب مقررات قانونی در حال رسیدگی است.
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