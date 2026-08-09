حشد شعبی: فالح الفیاض از حملات آمریکا و عربستان اطلاع قبلی نداشت

به گزارش کردپرس، سازمان حشد شعبی عراق با رد اتهامات مطرحشده علیه فالح الفیاض، رئیس این سازمان، اعلام کرد که وی پیش از حملات آمریکا و عربستان به مواضع حشد شعبی و یگانهای نظامی این سازمان، هیچ اطلاعاتی درباره این حملات نداشته است.
حشد شعبی در بیانیهای اعلام کرد که تمامی نیروهای این سازمان از آغاز تحولات اخیر منطقه در وضعیت آمادهباش قرار گرفته بودند و یگانهای حشد نیز دو روز پیش از حملات، برای اتخاذ بالاترین سطح هوشیاری و اقدامات احتیاطی مورد هشدار قرار گرفته بودند.
بر اساس این بیانیه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به کاهش خسارتهای ناشی از حملات کمک کرده است.
حشد شعبی همچنین اعلام کرد که در جریان حملات، گردان چهارم تیپ ۳۰ تمامی اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ابلاغشده را رعایت نکرده و همین مسئله موجب شده است این یگان بیشترین تعداد تلفات را در میان نیروهای حشد متحمل شود.
رهبری حشد شعبی نیز دستور آغاز تحقیقات درباره عملکرد مسئولان این یگان را صادر کرده تا جزئیات کوتاهی احتمالی مشخص و مسئولیت افراد مربوطه تعیین شود.
این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود، اتهامات مطرحشده علیه فالح الفیاض و رهبری حشد شعبی را رد کرد و مدعی شد که برخی جریانها از خون کشتهشدگان و مجروحان برای اهداف سیاسی استفاده میکنند.
حشد شعبی همچنین اعلام کرد که در برابر هر فردی که عامدانه اقدام به انتشار اطلاعات نادرست یا طرح اتهامات بیاساس کند، حق خود برای پیگیری قانونی را محفوظ میداند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شده است که در اواخر ماه گذشته، نیروهای هوایی آمریکا و عربستان چندین موضع حشد شعبی و گروههای مسلح را در هفت استان عراق هدف قرار دادند. در پی این حملات دستکم ۲۰ عضو گروههای مسلح کشته شدند.
این حملات پس از آن صورت گرفت که عربستان اعلام کرد بیش از ۳۰ پهپاد از خاک عراق به سمت تأسیسات نفتی این کشور در شرق عربستان شلیک شده است.
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