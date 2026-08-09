ادعای عبدالقادر سلوی درباره محرومیت دمیرتاش از عفو تکذیب شد

به گزارش کردپرس، عبدالقادر سلوی، روزنامهنگار نزدیک به حکومت ترکیه، در یادداشت امروز خود در روزنامه حریت، مطالبی را درباره محدوده اجرای «قانون چارچوب» منتشر کرد.
سلوی در این یادداشت که آن را به منابعی در حزب عدالت و توسعه (AKP) نسبت داده بود، مدعی شد آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، گفته است عبدالله اوجالان و صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین HDP، نمیتوانند از مقررات این قانون بهرهمند شوند.
پس از انتشار این ادعا، مسئولان دم پارتی برای بررسی صحت آن با آکین گورلک و مقامهای AKP تماس گرفتند. براساس اعلام دم پارتی، وزیر دادگستری و مسئولان حزب حاکم، مطالب منتشرشده در یادداشت سلوی را تکذیب کردهاند.
مقامهای AKP نیز اعلام کردهاند هیچ ارزیابی یا گفتوگویی با چنین محتوایی انجام نشده و ادعاهای منتسبشده به آنان صحت ندارد.
بهاینترتیب، هم آکین گورلک و هم مقامهای AKP، گزارش عبدالقادر سلوی درباره محرومیت اوجالان و دمیرتاش از مزایای «قانون چارچوب» را رد کردهاند.
پس از این که آکین گورلک وزیر دادگستری سخنان سلوی از زبان خودش را تکذیب کرد، سلوی در یادداشتی دیگر به رفع و رجوع این موضوع پرداخت.
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