به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیال دمکرات کردستان، همزمان با سالگرد تأسیس این حزب، یک مانور نظامی در منطقه گولخانە برگزار کرد.
محمد حاجی محمود در کنفرانس مطبوعاتی که به همین مناسبت برگزار شد، با انتقاد از سیاستهای آمریکا در منطقه گفت: «آمریکا ۱۱ هزار کیلومتر آمده و در این منطقه جنگ به پا کرده است»
او افزود: «آمریکا در این جنگ شکست خورده و بهتدریج عقبنشینی میکند و منطقه را ترک خواهد کرد.»
دبیرکل حزب سوسیال دمکرات کردستان با اشاره به تغییر مطالبات آمریکا در منطقه اظهار کرد: «قبلاً آمریکا اورانیوم میخواست، اکنون هرمز میخواهد؛ زمانی هرمز میخواست و اکنون خواستار گفتوگو است.»
محمد حاجی محمود همچنین با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ گفت مردم آمریکا باید او را به دادگاه بکشانند، زیرا به گفته وی، سیاستهای ترامپ موجب تضعیف و بیآبرویی آمریکا در منطقه شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت حفاظت از اقلیم کردستان گفت: «حتی اگر حکومت اقلیم کردستان بدترین حکومت باشد، ما آن را بهترین حکومت جهان میدانیم» و افزود: «باید از موجودیت اقلیم کردستان حفاظت کنیم.»
محمد حاجی محمود همچنین با اشاره به مردم اقلیم کردستان گفت: «ملت ما در تمام سختیها و مشکلات در کنار ما بوده است؛ بنابراین باید به این ملت خدمت کنیم.»
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