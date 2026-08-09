به گزارش کردپرس، روحالله محبوبی، بازرس کل قضایی استان، به همراه مدیران شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی و شرکت آبنیرو از طرح ایستگاه پمپاژ و زهکشی شبکه آبیاری بادینآباد پیرانشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح قرار گرفت و راهکارهای لازم جهت تسریع در رفع موانع و مشکلات موجود برای راه اندازی تکمیل پست برق و بهره برداری از طرح پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی اراضی به مساحت بیش از ۵ هزار هکتار را ارائه کرد.
بازرس کل قضایی استان در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی آذربایجانغربی و تأثیر آن در تأمین امنیت غذایی کشور، با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل تمامی بخشهای طرح پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی اظهار کرد: «همه دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و همافزایی، موانع موجود را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند تا طرحی که زیرساختهای اصلی آن تکمیل شده، هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد.»
وی افزود: « تأخیر در راهاندازی این پست برق، موجب بلااستفاده ماندن ظرفیتهای ایجادشده و تضییع منافع بخش کشاورزی منطقه خواهد شد و انتظار میرود دستگاههای متولی با برنامهریزی دقیق، روند اجرای باقیمانده پروژه را با جدیت دنبال کنند..»
در پایان این بازدید، با توجه به اهمیت بهرهبرداری از شبکه آبیاری و زهکشی بادینآباد در توسعه بخش کشاورزی منطقه، مقرر شد مسئولان شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به آغاز عملیات تست و راهاندازی پست برق ۱۳۲/۲۰ کیلوولت پروژه اقدام کرده و زمینه بهرهبرداری از این طرح را فراهم کنند/.
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