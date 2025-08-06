روزنامه نگار امنیتی اردوغان: دمیرتاش باید آزاد شود، گذشته را پاک کنیم!

به گزارش کردپرس، عبدالقادر سلوی، روزنامهنگار نزدیک به رجب طیب اردوغان که معمولاً در سفرهای خارجی در هواپیمای ریاستجمهوری او را همراهی میکند و نقش رسانهای حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتشار پروپاگاندا را بر عهده دارد، در یادداشت امروز خود در روزنامه حریت جنجال آفرید. او در حالی که از آغاز روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» و تشکیل کمیسیون پارلمانی سخن میگفت، پیشنهاد داد که صلاحالدین دمیرتاش از زندان آزاد شده و به سیاست بازگردد. سلوی همچنین خواستار بازنگری در پروندههای گزی، بهویژه عثمان کاوالا شد و آن را «گامی برای تقویت صلح داخلی و ارسال پیام مثبت به غرب» توصیف کرد.
عبدالقادر سلوی، روزنامهنگار نزدیک به حزب عدالت و توسعه امروز در یادداشتی در روزنامه حریت به موضوع بازنگری در پرونده دو چهره سیاسی در بند و مهم سال های اخیر پرداخت. سلوی که معمولاً روایتهای امنیتی و مواضع رسمی دولت ترکیه را بازتاب میدهد، این بار در بحبوحه آغاز روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» و تشکیل کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس، پیشنهادی متفاوت مطرح کرد: آزادی صلاحالدین دمیرتاش و بازگشت او به عرصه سیاست.
سلوی نوشت:
«میدانم که به خاطر این حرفها با موجی از انتقاد روبهرو میشوم، اما اگر قرار است صلح داخلی تقویت شود، باید گامهای تازهای برداشت. صلاحالدین دمیرتاش از این روند قانونی بهرهمند خواهد شد و من هم معتقدم زمان آن رسیده است که گذشته را پاک کنیم و با یک آغاز جدید پیش برویم. دمیرتاش در این روند می تواند نقش مهمی ایفا کند.»
او همچنین به زندانیان اعتراضات گزی اشاره کرد و افزود که بازنگری در پروندههای آنان، بهویژه عثمان کاوالا، نه تنها به تقویت «جبهه داخلی» کمک میکند، بلکه برای غرب نیز پیام مثبتی خواهد داشت.
این مواضع در شرایطی مطرح میشود که پارلمان ترکیه روند تازهای را برای بررسی تغییرات در قوانین مرتبط با مبارزه با ترور و اصلاحات حقوقی آغاز کرده است؛ روندی که در صورت پیشروی میتواند بر معادلات سیاسی و حقوقی کشور تأثیر عمیق بگذارد.
