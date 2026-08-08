به گزارش خبرگزاری کردپرس، «بودو راملو»، سیاستمدار حزب چپ آلمان و نایب‌رئیس بوندستاگ یا پارلمان آلمان، با اشاره به تحولات اخیر در روند صلح میان دولت ترکیه و پ.ک.ک، از دولت فدرال آلمان خواست از این روند حمایت دیپلماتیک کند و برای عفو فعالان کرد در آلمان اقدام کند.

راملو در گفت‌وگو با روزنامه «راینیشه پست» گفت قانون چارچوب روند صلح که به پارلمان ترکیه ارائه شده، مسیرهای جدیدی را برای دستیابی به صلح گشوده و پاسخی به انحلال داوطلبانه پ.ک.ک در سال گذشته است.

او افزود: «دولت فدرال آلمان باید از این روند از طریق دیپلماتیک حمایت کند و اکنون، همان‌گونه که ترکیه در نظر دارد، اقدامات گسترده و سریع عفو برای فعالان کرد در آلمان را نیز اجرا کند.»

نایب‌رئیس بوندستاگ تأکید کرد که عفو می‌تواند به معنای صرف‌نظر کردن دولت از پیگرد یا مجازات برخی جرائم باشد و از دیدگاه او، چنین اقدامی «کمکی ملموس به صلح در منطقه و تضمین حقوق و منافع کردها» خواهد بود.

این اظهارات پس از آن مطرح شده است که حزب عدالت و توسعه ترکیه، طرحی موسوم به قانون چارچوب روند صلح را به پارلمان این کشور ارائه کرده است. یکی از اهداف این طرح، فراهم کردن زمینه برای بازگشت اعضای پ.ک.ک به زندگی غیرنظامی و ایجاد چارچوب حقوقی برای امکان آزادی برخی اعضای محکوم این گروه عنوان شده است.

راملو همچنین از آمادگی دولت ترکیه برای برداشتن گام‌های عملی در مسیر صلح با کردها استقبال کرد و گفت این تحول بار دیگر نشان‌دهنده عزم جامعه کرد ترکیه برای دستیابی به تغییرات دموکراتیک و پایان دادن به گذشته خشونت‌آمیز این کشور است.

موضع نایب‌رئیس بوندستاگ نشان می‌دهد که روند صلح ترکیه و کردها در حال طرح شدن در سطحی فراتر از مرزهای ترکیه است و موضوع نحوه برخورد کشورهای اروپایی با فعالان کرد نیز می‌تواند به یکی از محورهای بحث درباره حمایت خارجی از این روند تبدیل شود.