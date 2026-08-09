دستگیری عاملان ۲ فقره قتل در سروآباد و قروه

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی در تشریح جزئیات این ۲ پرونده به خبرنگاران، گفت: در نخستین حادثه، در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای همجوار شهرستان سروآباد، ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی های اولیه نشان داد که علت درگیری، اختلافات ۲۰ ساله ۲ روستا بر سر اراضی کشاورزی بوده و در جریان این نزاع، ۲ نفر از اهالی یک روستا با سه نفر از جوانان روستای همجوار درگیر شده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان اظهار کرد: در جریان این درگیری سه نفر مجروح و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند، اما یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحات وارده و با وجود تلاش کادر درمانی جان خود را از دست داد.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه اقدامات انتظامی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان قتل بلافاصله آغاز شد، ادامه داد: متهمان در کمترین زمان ممکن توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند و در جریان تحقیقات پلیسی نیز به ارتکاب جرم اعتراف کردند.

وی یادآور شد: در دومین حادثه که در شهرستان قروه رخ داد، در پی وقوع درگیری لفظی و مجروح شدن یک جوان ۱۵ ساله در ساعت یک بامداد هفدهم مردادماه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان بیان کرد: این نوجوان پس از انتقال به مرکز درمانی، با وجود تلاش کادر پزشکی به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی برای شناسایی عامل این جنایت را آغاز کردند.

سرهنگ عبدی گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و تخصصی، مخفیگاه متهم را در یکی از محلات شهرستان قروه شناسایی کردند و عامل این قتل در کمتر از ۶ ساعت دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه متهمان هر ۲ پرونده پس از تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته اند، تاکید کرد: پلیس با بهره گیری از ظرفیت های اطلاعاتی و تخصصی، شناسایی و دستگیری عاملان جرایم خشن را با جدیت دنبال می کند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان همچنین بر ضرورت پرهیز از درگیری و مراجعه به مراجع قانونی برای حل اختلافات، به ویژه اختلافات ملکی و اجتماعی، تاکید کرد.