جبهه ترکمانی خواستار تداوم حضور نیروهای فدرال در کرکوک و دوزخورماتو شد

به گزارش کردپرس، ارشد صالحی، رئیس فراکسیون جبهه ترکمانی در پارلمان عراق، اعلام کرد که با اهمیت زیادی اخبار منتشرشده درباره تغییرات احتمالی در پرونده امنیتی استان‌های کرکوک و صلاح‌الدین را دنبال می‌کند و بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت این مناطق تأکید کرد.



صالحی در بیانیه‌ای از علی زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، خواست نیروهای فدرال در شهرستان دوزخورماتو و استان کرکوک باقی بمانند و اعمال حاکمیت دولت فدرال بر تمامی مرزهای اداری این مناطق ادامه پیدا کند.



او هدف از این اقدام را تضمین امنیت همه شهروندان، تقویت اقتدار دولت و حاکمیت قانون عنوان کرد.



صالحی همچنین گفت ثبات کنونی این مناطق با فداکاری نیروهای امنیتی به دست آمده و نباید اجازه داده شود شرایط به سمت بازگشت ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی پیش برود.



رئیس فراکسیون جبهه ترکمانی پارلمان عراق افزود که به «خردمندی رهبری عراق» و اهتمام آن برای جلوگیری از اتخاذ هرگونه اقدامی که موجب بازگشت بی‌ثباتی به این مناطق شود، اعتماد دارد.



او در پایان تأکید کرد که امنیت و ثبات کرکوک و دوزخورماتو باید همچنان به‌عنوان یک اولویت ملی باقی بماند.