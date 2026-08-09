جبهه ترکمانی خواستار تداوم حضور نیروهای فدرال در کرکوک و دوزخورماتو شد

به گزارش کردپرس، ارشد صالحی، رئیس فراکسیون جبهه ترکمانی در پارلمان عراق، اعلام کرد که با اهمیت زیادی اخبار منتشرشده درباره تغییرات احتمالی در پرونده امنیتی استانهای کرکوک و صلاحالدین را دنبال میکند و بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت این مناطق تأکید کرد.
صالحی در بیانیهای از علی زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، خواست نیروهای فدرال در شهرستان دوزخورماتو و استان کرکوک باقی بمانند و اعمال حاکمیت دولت فدرال بر تمامی مرزهای اداری این مناطق ادامه پیدا کند.
او هدف از این اقدام را تضمین امنیت همه شهروندان، تقویت اقتدار دولت و حاکمیت قانون عنوان کرد.
صالحی همچنین گفت ثبات کنونی این مناطق با فداکاری نیروهای امنیتی به دست آمده و نباید اجازه داده شود شرایط به سمت بازگشت ناآرامیها و بیثباتی پیش برود.
رئیس فراکسیون جبهه ترکمانی پارلمان عراق افزود که به «خردمندی رهبری عراق» و اهتمام آن برای جلوگیری از اتخاذ هرگونه اقدامی که موجب بازگشت بیثباتی به این مناطق شود، اعتماد دارد.
او در پایان تأکید کرد که امنیت و ثبات کرکوک و دوزخورماتو باید همچنان بهعنوان یک اولویت ملی باقی بماند.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- ارشد صالحی، رئیس فراکسیون جبهه ترکمانی در پارلمان عراق، از علی زیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، خواست نیروهای فدرال در کرکوک و دوزخورماتو باقی بمانند و اعمال حاکمیت دولت فدرال بر تمامی مناطق این دو منطقه ادامه یابد.
به گزارش کردپرس، ارشد صالحی، رئیس فراکسیون جبهه ترکمانی در پارلمان عراق، اعلام کرد که با اهمیت زیادی اخبار منتشرشده درباره تغییرات احتمالی در پرونده امنیتی استانهای کرکوک و صلاحالدین را دنبال میکند و بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت این مناطق تأکید کرد.
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