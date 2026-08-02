۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱

کتاب های حاضر در جشنواره درسیم «بازداشت» شدند!

کتاب های حاضر در جشنواره درسیم «بازداشت» شدند!

سرویس ترکیه – پلیس ترکیه با دستور دادستانی، کتاب‌های عرضه‌شده از سوی انتشارات جیلان و انتشارات پری در بیست‌وچهارمین جشنواره فرهنگ و طبیعت مونزور را توقیف کرد. دو تن از کارکنان این ناشران نیز برای ارائه توضیحات به اداره پلیس منتقل شدند.

به گزارش کردپرس، هم‌زمان با برگزاری دومین روز از بیست‌وچهارمین جشنواره فرهنگ و طبیعت مونزور در درسیم، مأموران پلیس به غرفه‌های انتشارات جیلان و انتشارات پری در خیابان هنر مراجعه کردند.

مأموران با استناد به دستور دادستانی و با اعلام اینکه محتوای کتاب‌ها بررسی خواهد شد، کتاب‌های عرضه‌شده در غرفه‌های این دو ناشر را توقیف کردند.

همچنین نهاد گوکتاش، مسئول غرفه انتشارات جیلان، و امیرهان، از کارکنان انتشارات پری، برای ارائه توضیحات به اداره پلیس منتقل شدند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره عنوان و شمار کتاب‌های توقیف‌شده یا محتوای دستور دادستانی منتشر نشده است.

کد مطلب 2797848

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