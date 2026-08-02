کتاب های حاضر در جشنواره درسیم «بازداشت» شدند!

به گزارش کردپرس، هم‌زمان با برگزاری دومین روز از بیست‌وچهارمین جشنواره فرهنگ و طبیعت مونزور در درسیم، مأموران پلیس به غرفه‌های انتشارات جیلان و انتشارات پری در خیابان هنر مراجعه کردند.

مأموران با استناد به دستور دادستانی و با اعلام اینکه محتوای کتاب‌ها بررسی خواهد شد، کتاب‌های عرضه‌شده در غرفه‌های این دو ناشر را توقیف کردند.

همچنین نهاد گوکتاش، مسئول غرفه انتشارات جیلان، و امیرهان، از کارکنان انتشارات پری، برای ارائه توضیحات به اداره پلیس منتقل شدند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره عنوان و شمار کتاب‌های توقیف‌شده یا محتوای دستور دادستانی منتشر نشده است.