انجمن کُردی فرهنگ و هنر «دمهات» با ابتکار جوانان در وان افتتاح شد + فیلم

به گزارش کردپرس، ساختمان انجمن فرهنگ و هنر دمهات (DEMHAT) طی مراسمی با حضور شماری از جوانان، نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی در شهرستان ریا آرمشه از توابع وان افتتاح شد.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، ساختمان انجمن فرهنگ و هنر دمهات (DEMHAT) طی مراسمی با حضور جمعی از جوانان، نمایندگان احزاب سیاسی و فعالان سازمان‌های جامعه مدنی در شهرستان ریا آرمشه افتتاح شد. در این مراسم، نمایندگان استانی و شهرستانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP) نیز حضور داشتند.

برنامه با ادای احترام آغاز شد و شرکت‌کنندگان شعارهایی از جمله «بدون اوجالان زندگی ممکن نیست» و «شهیدان نمی‌میرند» سر دادند. در بخش سخنرانی‌ها، کنعان ایلدنیز، از اعضای انجمن، با اشاره به افزایش مشکلاتی مانند اعتیاد در میان جوانان طی سال‌های اخیر گفت این وضعیت باعث فاصله گرفتن بخشی از جوانان از فرهنگ و هویت خود شده است.

او افزود: «اکنون می‌دانیم که جوانان بدون گزینه نیستند. هر جوانی می‌تواند در برابر این مشکلات بایستد و با توسعه فرهنگ، زبان و هنر خود برای پایان دادن به این وضعیت تلاش کند.»

ایلدنیز همچنین تأکید کرد که انجمن دمهات با همین رویکرد و به‌عنوان فضایی جایگزین برای جوانان شکل گرفته است و گفت: «با دمهات بیش از گذشته از ارزش‌های خود محافظت خواهیم کرد و آن‌ها را گسترش خواهیم داد.»

این مراسم پس از سخنرانی‌ها با اجرای رقص‌های گروهی کردی و سردادن شعارها به پایان رسید.