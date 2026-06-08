کارگاه زبان کُردی در وان: بدون تضمین حقوق زبانی، مسئله کُرد حل نخواهد شد + فیلم

به گزارش کردپرس، کارگاه «جایگاه حقوقی زبان کُردی و آموزش به زبان مادری» به همت انجمن زبان، فرهنگ و هنر آنکا (عنقا) (ANKA-DER) در مرکز تجارت جهانی وان برگزار شد. شرکتکنندگان در کارگاه «جایگاه حقوقی زبان کُردی و آموزش به زبان مادری» در وان تأکید کردند که به رسمیت شناختن حقوق زبانی، آموزش به زبان مادری و اعطای جایگاه رسمی به زبان کُردی، از مهمترین مطالبات جامعه کُرد و بخشی جداییناپذیر از روند دموکراتیکسازی در ترکیه است.
در یکی از پنلهای این کارگاه، موضوع حقوق زبانی در چارچوب حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت. متین بغالچی، رئیس بنیاد حقوق بشر ترکیه، با اشاره به پروندههای قضایی مرتبط با استفاده از زبان کُردی، تأکید کرد که زبان تنها ابزار ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت فردی و اجتماعی انسانها را تشکیل میدهد. او آموزش به زبان مادری را از حقوق بنیادین دانست و گفت محرومیت از این حق، نقض آشکار حقوق انسانی است.
ذولکفل گونش، دبیرکل سندیکای آموزش و علوم (Eğitim-Sen)، نیز با اشاره به تجربههای جهانی در زمینه آموزش چندزبانه، یادآور شد که دادگاه اروپایی حقوق بشر در پروندههای مختلف ترکیه را به دلیل محدودیتهای اعمالشده بر آموزش به زبان مادری محکوم کرده است.
شرکتکنندگان همچنین به مشکلات استفاده از زبان کُردی در حوزه خدمات عمومی، از جمله مراکز درمانی، اشاره کردند و خواستار رفع موانع موجود شدند.
در نشست پایانی با عنوان «رویکردهای سیاسی نسبت به جایگاه زبان کُردی و آموزش به زبان کُردی»، سخنرانان بر ضرورت اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین حقوق زبانی تأکید کردند.
نوروز اویسال اصلان، نماینده دمپارتی، با اشاره به تداوم محدودیتهای حقوقی علیه زبان کُردی گفت که اگرچه امروز انکار هویت کُردی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حقوق زبانی کُردها هنوز از ضمانت قانونی برخوردار نیست. او افزود که چندزبانی باید به عنوان یکی از اصول اساسی ساختار دموکراتیک ترکیه پذیرفته شود.
سنان چیفتچی، نماینده دمپارتی از وان، نیز تأکید کرد که حتی اگر زبان کُردی با فشار و محدودیت روبهرو شود، مسئله کُرد از میان نخواهد رفت و تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حذف زبان، راهحل مسائل سیاسی و اجتماعی نیست.
در ادامه، نویسنده و پژوهشگر صادق وارلی بر مسئولیت جامعه در حفظ و توسعه زبان کُردی تأکید کرد و گفت بزرگترین مانع در برابر گسترش این زبان، موانع ذهنی و اجتماعی است که باید برطرف شوند.
محمت بایراک، تاریخنگار و نویسنده، نیز با اشاره به سیاستهای تاریخی دولت ترکیه در قبال زبان کُردی، یادآور شد که در دورههای مختلف، استفاده از زبان کُردی در بسیاری از حوزههای عمومی ممنوع بوده و درک این تاریخ برای فهم وضعیت کنونی ضروری است.
در پایان، فریده آقتوران، رئیس مشترک انجمن آنکا، هشدار داد که محرومیت کودکان از آموزش به زبان مادری میتواند پیامدهای منفی آموزشی و شناختی به همراه داشته باشد و بر ضرورت تضمین این حق برای نسلهای آینده تأکید کرد.
شرکتکنندگان در این کارگاه در سخنرانی های خود بر این موضوع تاکید کردند که دستیابی زبان کُردی به جایگاه حقوقی و رسمی، نیازمند اصلاحات قانونی، پیگیریهای سیاسی و حمایت نهادهای داخلی و بینالمللی است. قرار است بیانیه نهایی این نشست در روزهای آینده منتشر شود.
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