برداشت سقز از بنه زارهای کردستان ممنوع است

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: با توجه به دوره استراحت درختان بنه و لزوم حفظ توان رویشی این گونه ارزشمند، مطابق ضوابط فنی بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و در راستای سیاست های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برداشت، خرید و فروش شیره خام سقز در این دوره ممنوع و غیرقانونی است.

وی افزود: بهره برداری غیراصولی و خارج از ضوابط، آسیب های جدی به درختان بنه وارد کرده و موجب تضعیف و تخریب تدریجی رویشگاه های طبیعی این گونه ارزشمند می شود؛ از این رو حفاظت از بنه زارها مستلزم همکاری بهره برداران، جوامع محلی و ساکنان مناطق جنگلی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان از مردم و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی خواست با رعایت قوانین و خودداری از هرگونه برداشت، خرید و فروش غیرمجاز سقز، در حفظ این سرمایه طبیعی مشارکت کنند.

شریفی پور با تأکید بر اینکه حفاظت از بنه زارها نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم های جنگلی دارد، اظهار کرد: حفظ این رویشگاه ها، تضمین کننده بهره مندی نسل های آینده از منابع ارزشمند طبیعی استان خواهد بود.

وی از شهروندان، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه بهره برداری غیرمجاز از درختان بنه، موضوع را از طریق شماره امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.