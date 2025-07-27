به گزارش کردپرس، هیئتی متشکل از پروین بولدان، نایب‌رئیس پارلمان ترکیه، مدحت سنجار، نماینده دم پارتی، و اوزگور فائق ارول، وکیل شخصی اوجالان، در ۲۵ جولای به زندان امرالی رفتند و دیداری سه‌ساعته و نیمه با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، انجام دادند.

هیئت دم پارتی پس از این دیدار اعلام کرد: «ما در این ملاقات با اوجالان درباره آخرین تحولات سیاسی، دیدارهای اخیر با رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و رهبران احزاب سیاسی گفتگو کردیم و ارزیابی‌های خود را ارائه دادیم.»

واکنش اوجالان به تحویل سلاح و روند صلح

این هیئت همچنین به مراسم نمادین سوزاندن سلاح توسط گریلاهای PKK در ۱۱ جولای اشاره کرد و گفت: «اوجالان تأکید کرد که این مراسم و نحوه سازماندهی آن را با دقت دنبال کرده و تحویل سلاح را نشانه‌ای روشن از اراده و ایمان قوی برای صلح دانسته است.»

به گفته اوجالان، تشکیل یک کمیسیون صلح در پارلمان ترکیه می‌تواند روند صلح را مستحکم‌تر و شفاف‌تر کند و نقش برجسته‌ای در تحقق دموکراسی و آشتی اجتماعی داشته باشد.

اوجالان: دموکراسی و صلح برای آینده ترکیه حیاتی است

اوجالان در این دیدار بر اهمیت دموکراسی تأکید کرد و گفت: «دموکراسی جمهوری و تکمیل فرآیندهای دموکراتیک برای ایجاد جامعه‌ای صلح‌آمیز و دموکراتیک اهمیت حیاتی دارد. تحقق دموکراسی کامل و آزادی‌ها وظیفه‌ای است که بر عهده تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی است.»