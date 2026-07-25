به گزارش کردپرس، اکرم امام‌اوغلو پس از آغاز روند تأسیس «حزب نو»، بیانیه‌ای با عنوان «سیاست نسل نو، ترکیه و ۸۶ میلیون شهروند را فرامی‌خواند» منتشر کرد. او در این بیانیه، نظام مدیریتی کنونی را عامل اصلی مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه دانست و بر ضرورت دفاع از جمهوری، دموکراسی و عدالت تأکید کرد.

امام‌اوغلو بیانیه خود را با این جملات آغاز کرد: «جمهوری یعنی ملت. دموکراسی، استقلال مردم و اراده‌ای با اندیشه و وجدانی آزاد است. عدالت، بنیان دولت، تضمین‌کننده بقای همیشگی آن و حاکمیت قانون است.»

او با بیان اینکه «مبارزه ما، مبارزه برای جمهوری، دموکراسی و عدالت است»، نظام ریاستی ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «نظام ریاستی عامل فروپاشی سیاسی است و دولت اردوغان مسئول سقوط در تمامی عرصه‌هاست. جمهوری کنار گذاشته شده و از قطار دموکراسی پیاده شده‌اند. کشور به قانون قدرتمندان و دستگاه قضایی کاخ تسلیم شده است.»

امام‌اوغلو در ادامه، پیامدهای نظام اردوغان را در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، تورم، کشاورزی، بیکاری و سرمایه‌گذاری برشمرد. او گفت ترکیه با فرسودگی اقتصادی، فقر و ورشکستگی روبه‌روست و به تورم مهارنشده، افزایش قیمت مواد غذایی و بیکاری جوانان اشاره کرد.

در بیانیه او آمده است: «۶۰ درصد شاغلان و بازنشستگان در کشوری زندگی می‌کنند که حقوقشان پایین‌تر از خط گرسنگی است.» او همچنین افزود: «نرخ بیکاری جوانان از ۳۵ درصد گذشته و ترکیه از نظر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رتبه نخست اروپا قرار گرفته است.»

امام‌اوغلو وضعیت روحی جامعه ترکیه را با واژه‌های «خشم، نگرانی، نارضایتی و ناامیدی» توصیف کرد و گفت شکل‌گیری نگرشی تازه در سیاست به یک ضرورت تبدیل شده است: «سیاست نسل نو، آغازی تازه است؛ این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است.» امام‌اوغلو سپس از احزاب مخالف، نهادهای مدنی، کارگران، جوانان و زنان خواست در این حرکت مشارکت کنند.

فراخوان برای تشکیل «یک میلیون داوطلب ترکیه»

امام‌اوغلو همچنین به موضوع امنیت انتخابات و آمادگی برای روز رأی‌گیری پرداخت و گفت: «یک میلیون داوطلب ترکیه باید مشارکت در مبارزه برای دموکراسی، آمادگی برای تأمین امنیت انتخابات و صندوق‌های رأی و حضور در این مبارزه را وظیفه‌ای مقدس بدانند.»

او با اشاره به اینکه میانگین سنی جمعیت ترکیه ۳۵ سال است، افزود: «ترکیه باید برای آینده خود، پایان دادن به این رژیم نامتعارف کاخ را که عمرش به سر آمده، انرژی‌اش را از دست داده، در کاخی با هزار و ۱۵۰ اتاق محصور و از مردم جدا شده است، وظیفه خود بداند؛ مسئولان آن را کنار بگذارد و مبارزه دموکراتیک را گسترش دهد.»

امام‌اوغلو اهداف این حرکت را دفاع از ارزش‌های بنیان‌گذار جمهوری، حاکمیت ملت، برتری قانون، استقلال دستگاه قضایی، عدالت اجتماعی، علم و فناوری، تقویت مدیریت‌های محلی و برابری شهروندان اعلام کرد. او گفت: «هدف ما این است که ترکیه را با یک بسیج بزرگ و به‌صورت جمعی از نو بسازیم و حاکمیت ملت را برپا کنیم.»

با اوزگور اوزل همراه می شویم

امام‌اوغلو در پایان بیانیه خود، خطاب به ۸۶ میلیون شهروند ترکیه گفت: «این دعوت خطاب به همه ماست؛ به شرق، غرب، جنوب و شمال کشور، به روستاها، شهرستان‌ها و شهرها و به تمامی ۸۶ میلیون نفر. این صدای رسا را بشنویم و حرکت قدرتمند خود به‌سوی آینده را آغاز کنیم. بیایید همگی همراه با اوزگور اوزل، رئیس حزب نو، گام برداریم.»