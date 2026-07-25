سرویس ترکیه - اکرم اماماوغلو پس از آغاز روند تأسیس «حزب نو»، در پیامی با انتقاد از نظام ریاستی و عملکرد دولت اردوغان، از همه شهروندان ترکیه خواست تا برای تحقق حاکمیت قانون از اوزگور اوزل و حزب تازه تأسیس او حمایت کنند.
به گزارش کردپرس، اکرم اماماوغلو پس از آغاز روند تأسیس «حزب نو»، بیانیهای با عنوان «سیاست نسل نو، ترکیه و ۸۶ میلیون شهروند را فرامیخواند» منتشر کرد. او در این بیانیه، نظام مدیریتی کنونی را عامل اصلی مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه دانست و بر ضرورت دفاع از جمهوری، دموکراسی و عدالت تأکید کرد.
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