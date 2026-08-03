فوت یک کارگر قروه ای براثر غرق شدن در استخر آب کشاورزی 

جمیل ظاهری بعد از ظهر امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار کردپرس بیان کرد: صبح امروز ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شدن مردی حدود ۵۰ ساله در یک استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در روستای کاظم آباد از توابع شهرستان قروه، تیم غواصی آتش نشانی و خدمات ایمنی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته او در این عملیات پس از بررسی شرایط و ایمن سازی محیط، غواص آتش نشانی با استفاده از تجهیزان تخصصی غواصی و نجات، شخص غرق شده را از عمق حدود ۸ متری استخر خارج کرد.

ظاهری از تحویل پیکر این شخص به نام «فتح الله حمیدی» به عوامل فوریت های پزشکی برای انجام اقدامات احیا خبر داد و تأکید کرد که حتی تا رسیدن به بیمارستان احیا انجام شد اما بی نتیجه بود و در نهایت مرگ ثبت شد.

او در ادامه خطاب به کشاورزان خواستار ایمن سازی استخرها و چاه های کشاورزی در مزارع خود شد. «استخرهای ذهیره آب باید به طور کامل با حصار، در ایمنی و قفل مناسب محافظت شوند تا از ورود اشخاص به ویژه کودکان جلوگیری شود. همچنین نصب تابلوهای هشداردهنده با عنوان «خطر غرق شدگی» در اطراف استخرها ضروری است و باید از شنا کردن، آب تنی یا ورود به استخرهای ذخیره آب کشاورزی خودداری کرد».

مطابق سخنان ظاهری مردم در صورت مشاهده شخص در حال غرق شدن، نباید بدون آموزش و تجهیزات مناسب وارد آب شوند و ضمن حفظ خونسردی بلافاصله با سامانه های ۱۲۵ مربوط به آتش نشانی و ۱۱۵ مربوط به فوریت های پزشکی تماس بگیرند.

او بار دیگر تأکید کرد که مالکان استخرهای کشاورزی موظف اند با رعایت ضوابط و الزامات ایمنی، نسبت به ایمن سازی استخرها اقدام کرده و از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند. /