سرخط خبرهای ۱۲مرداد خبرگزاری کردپرس

آیا ائتلاف تحت رهبری آمریکا از اقلیم کردستان خارج میشود؟
کمتر از دو ماه مانده به پایان رسمی مأموریت ائتلاف بینالمللی ضد داعش در عراق، تحرکات غیرمعمول نظامی در فرودگاه بینالمللی اربیل، از جمله انتقال سامانههای پدافندی و جمعآوری بالن شناسایی آمریکا، گمانهزنیها درباره آغاز روند خروج نیروهای ائتلاف از اقلیم کردستان را افزایش داده است؛ هرچند هنوز هیچ مقام رسمی این موضوع را تأیید نکرده و ماهیت این جابهجاییها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
مدارس کُردی در همه مناطق دارای جمعیت کُرد سوریه راهاندازی میشود
وزیر آموزش و پرورش دولت موقت سوریه از تدوین برنامه درسی به زبان کُردی و راهاندازی مدارس کُردی در تمامی مناطق دارای جمعیت کُرد خبر داد و اعلام کرد که مدارک تحصیلی مناطق تحت مدیریت خودگردان به رسمیت شناخته شدهاند.
حاتم اوغولاری: ترکیه باید پیروان همه ادیان را شهروندانی برابر بداند
تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، در سخنانی با بیان این که پایان درگیریهای مسلحانه بهتنهایی برای حل مسائل ترکیه کافی نیست خواستار تضمین برابری شهروندان با هویتها و باورهای مختلف از سوی حکومت شد.
پیامدهای اعتراضات مناطق کردنشین سوریه
حائد حائد، از نویسندگان نشریه «المجله»، معتقد است اگر دمشق به مطالبات ساکنان حسکه پاسخ ندهد و مشارکت سیاسی را گسترش ندهد، اعتراضات میتواند به بحرانی فراگیر و بیثباتکننده در شمالشرق سوریه تبدیل شود.
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