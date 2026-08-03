دیدار الشرع، نچیروان بارزانی و مظلوم کوبانی برای بررسی مسائل کردها

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق امروز دوشنبه و با دعوت احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه وارد دمشق شد و با او ملاقات کرد.
چارلز لیستر، پژوهشگر و کارشناس مسائل سوریه، اعلام کرد مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز راهی دمشق خواهد شد تا در نشستی با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق شرکت کند.
به گفته لیستر، این دیدار همزمان با سفر رسمی نچیروان بارزانی به دمشق برگزار میشود و انتظار میرود گفتوگوها بر پرونده کردهای سوریه، روند اجرای توافقهای میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه و آینده روابط دولت سوریه با مناطق کردنشین شمال و شرق این کشور متمرکز باشد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، برای دیدار با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، و احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، عازم دمشق خواهد شد. این دیدار سهجانبه در شرایطی برگزار میشود که مذاکرات میان دمشق و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه درباره آینده مناطق کردنشین و روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت مرکزی ادامه دارد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که این سفر با هدف گفتوگو و هماهنگی میان طرفهای ذیربط انجام میشود و برخلاف برخی ادعاها، به معنای شکاف در صفوف کردها یا کنار گذاشتن نیروهای دموکراتیک سوریه نیست.
حضور همزمان احمد الشرع، نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی در دمشق میتواند یکی از مهمترین دیدارهای سیاسی مرتبط با پرونده کردهای سوریه پس از تغییر قدرت در این کشور تلقی شود. از این دیدار به عنوان تلاشی برای پیشبرد گفتوگوها درباره ادغام ساختارهای نظامی و اداری شمال و شرق سوریه در چارچوب دولت مرکزی یاد میشود.
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