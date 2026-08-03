پای مرغ به بازارهای چین و ویتنام صادر می شود

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات جانبی طیور اظهار کرد: پای مرغ تولیدشده در کشتارگاه‌های استان از محصولات دارای بازار صادراتی است و امکان عرضه آن به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا وجود دارد.

اصغری با بیان اینکه کشورهای شرق آسیا بازار مصرف مناسبی برای پای مرغ دارند، گفت: استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر جلوگیری از هدررفت محصول، زمینه افزایش ارزش افزوده و ارزآوری برای صنعت طیور استان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: محصولات صادراتی باید تمامی ضوابط بهداشتی، قرنطینه‌ای و استانداردهای کشور مقصد را رعایت کنند و به همین منظور، نظارت‌های دامپزشکی بر تمام مراحل کشتار، جداسازی، فرآوری، بسته‌بندی، انجماد و نگهداری این محصولات به‌صورت مستمر انجام می‌شود.