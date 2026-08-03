ماجرای تصویر جنجالی «مدرک تقدیر از اوجالان از سوی اداره جنگ ویژه» چیست؟

به گزارش کردپرس، تصویری با عنوان «گواهی شایستگی عبدالله اوجالان از اداره جنگ ویژه» در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود؛ مدرکی که ادعا شده در سال ۱۹۷۴ صادر شده و از ارتباط اوجالان با نیروهای مسلح ترکیه حکایت دارد. پایگاه راستی‌آزمایی «تأیید» این تصویر را با رجوع به اسناد تاریخی و آرشیوهای رسمی و همچنین بررسی امضاها، قالب نظامی و نشانه‌های دیجیتال آن ارزیابی کرده است؛ بررسی‌ای که جزئیات قابل‌توجهی را درباره منشأ و اعتبار این سند آشکار می‌کند.

اخیرا تصویری در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم X منتشر شده که ادعا می‌شود متعلق به سندی به تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۷۴ است. بر اساس نوشته‌های این تصویر، اداره جنگ ویژه ترکیه، عبدالله اوجالان را به‌دلیل آموزش و خدمات نظامی با اعطای «گواهی شایستگی» مورد تقدیر قرار داده است.

پایگاه «تأیید» برای بررسی این ادعا، اطلاعات تاریخی و نظامی درج‌شده در سند، قالب آن، عکس و امضاهای موجود در تصویر، داده‌های دیجیتال فایل و سوابق رسمی آرشیوی را ارزیابی کرده است.

تناقض درجه نظامی کمال یاماک با تاریخ سند

یکی از نخستین تناقض‌های شناسایی‌شده، به درجه نظامی کمال یاماک، رئیس وقت اداره جنگ ویژه، مربوط است. در سند منتشرشده، درجه او «سپهبد» نوشته شده؛ درحالی‌که یاماک در سال ۱۹۷۴ دارای درجه «سرتیپ» بود و از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ این درجه را داشت. او در سال ۱۹۷۹ به درجه سپهبدی ارتقا یافت.

به این ترتیب، درجه درج‌شده برای یاماک با تاریخی که ادعا می‌شود سند در آن تنظیم شده، مطابقت ندارد.

در این بررسی همچنین به وضعیت عبدالله اوجالان در آن دوره اشاره شده است. اوجالان در سال ۱۹۷۲ به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت شده و هفت ماه در زندان مانده بود. پایگاه «تأیید» اعطای گواهی شایستگی از سوی اداره جنگ ویژه، یکی از محرمانه‌ترین واحدهای ارتش ترکیه در دوران جنگ سرد، به فردی با چنین سابقه‌ای را مغایر با سیر تاریخی و واقعیت‌های نظامی آن دوره ارزیابی کرده است.

ناهماهنگی‌های موجود در قالب سند

بررسی‌کنندگان همچنین به اشتباهات نگارشی و ناهماهنگی‌های موجود در قالب سند اشاره کرده‌اند. عبارت «Özel Harp» (جنگ ویژه) در بخش‌های مختلف تصویر مطابق شیوه رسمی با حروف بزرگ نوشته شده، اما در قسمت امضای پایین سند، به‌صورت «Özel harp Dairesi» (اداره جنگ ویژه) و با حرف کوچک آمده است.

به‌گفته «تأیید»، وجود چنین ناهماهنگی ابتدایی در یک سند واحد، با مقررات مکاتبات رسمی و استانداردهای اداری نیروهای مسلح ترکیه سازگار نیست.

امضای درج‌شده در تصویر نیز با نمونه واقعی امضای کمال یاماک که از منابع عمومی به دست آمده، مطابقت ندارد. افزون بر این، در سند ادعا شده که اوجالان آموزش نظامی دیده و در این حوزه خدمت کرده است؛ اما عکس ضمیمه‌شده او را با لباس غیرنظامی نشان می‌دهد. این موضوع با قالب رایج اسناد نظامی سازگار نیست و احتمال افزوده‌شدن عکس در مرحله‌ای بعدی را تقویت می‌کند.

شناسایی نشانه‌های مونتاژ دیجیتال

در بررسی تصویر همچنین مشخص شده است که با معکوس‌کردن افقی بخش بالای نشان اداره جنگ ویژه، نوشته‌های «Kuyumcu» (طلافروشی) و «1963» قابل مشاهده است. به ارزیابی این پایگاه، وجود این نوشته‌های پنهان می‌تواند نشان دهد که برای ساخت تصویر از یک الگوی قدیمی و نامرتبط استفاده شده است.

در ظاهر سند نیز میان بافت کاغذ و نشان اداره جنگ ویژه ناهماهنگی دیده می‌شود. کاغذ قدیمی، فرسوده و مچاله‌شده به نظر می‌رسد، درحالی‌که نشان اداره جنگ ویژه کاملاً صاف، واضح و بدون آثار فرسودگی باقی مانده است. این تفاوت، یکی دیگر از نشانه‌های افزوده‌شدن نشان به تصویر در محیط رایانه‌ای عنوان شده است.

پایگاه «تأیید» این تصویر را با استفاده از قابلیت تحلیل سطح خطا یا ELA در پلتفرم Foto Forensics نیز بررسی کرده است. در یک سند واقعی که در یک مرحله عکس‌برداری یا اسکن شده باشد، تمام اجزای تصویر به‌صورت هم‌زمان ثبت و فشرده می‌شوند و معمولاً سطح خطای نسبتاً یکسانی دارند.

بااین‌حال، در نقشه تحلیل سطح خطای این تصویر، بافت کاغذ پس‌زمینه تیره باقی مانده، اما مهر قرمز، متن‌های شبیه نوشته ماشین‌تحریر، امضاها و عکس با خطوط روشن قرمز و صورتی برجسته شده‌اند. بر اساس این بررسی، تفاوت در الگوی فشرده‌سازی می‌تواند نشان دهد که این بخش‌ها متعلق به تصویر اولیه نبوده و بعداً به آن افزوده شده‌اند.

داده‌های EXIF فایل نیز به‌طور کامل حذف شده‌اند. به‌گفته «تأیید»، ممکن است این مسئله ناشی از انتشار و دانلود تصویر از پلتفرم X باشد و به‌تنهایی درباره اصالت آن تعیین‌کننده نیست.

هیچ سابقه‌ای در آرشیوهای رسمی وجود ندارد

در بخش دیگری از این راستی‌آزمایی، سوابق نظامی و تاریخی و همچنین پایگاه داده ریاست آرشیو دولتی ریاست‌جمهوری ترکیه بررسی شده است. بر اساس نتایج اعلام‌شده، هیچ سابقه رسمی از سند منتشرشده یا ارتباط عبدالله اوجالان با نیروهای مسلح ترکیه و اداره جنگ ویژه در این منابع وجود ندارد.

پایگاه «تأیید» در جمع‌بندی بررسی خود اعلام کرده است که تناقض میان درجه نظامی کمال یاماک و تاریخ سند، ناهماهنگی‌های نگارشی و اداری، مطابقت نداشتن امضاها، استفاده از عکس غیرنظامی، نشانه‌های مونتاژ دیجیتال و نبود هرگونه سابقه در آرشیوهای رسمی نشان می‌دهد که این تصویر بعداً ساخته شده و سند منتسب به اداره جنگ ویژه جعلی است.