دومین جشنواره هنری «نسل امید» در کردستان برگزار می شود

به گزارش کرد پرس، اسعد فرهادی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: دومین جشنواره هنری نسل امید در سطح استانی با مشارکت حوزه هنری استان و اداره کل ورزش و جوانان کردستان با موضوعاتی همچون تبیین و آگاه سازی اجتماعی درباره ی ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزند آوری، چالش ها و تهدیدهای سالخوردگی جمعیت کشور و تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگ های تحمیلی دوم و سوم برگزار می شود.

وی با اشاره به تجربه برگزاری مشترک دوره اول جشنواره در سال گذشته، افزود: خوشبختانه در دروه قبل حضور هنرمندان استان کردستان در بخش های مختلف جشنواره خوب ارزیابی گردید و انتظار داریم در این دوره شاهد ازتقای سطح کمی و کیفی آثار هنرمندان استان باشیم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با بیان اینکه دومین دوره جشنواره نسبت به سال گذشته از نظر محتوایی و اجرایی غنی تر خواهد بود، اظهار کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی و ورکشاپ های تخصصی با حضور هنرمندان و اساتید برجسته، از مهم ترین بخش های این دوره است که در کنار رقابت های هنری برگزار می شود.

فرهادی ادامه داد: جشنواره «نسل امید» در مرحله استانی و در بخش هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری و آفرینش های ادیی برگزار می شود و محورهایی نظیر عکس، کارتون و کاریکاتور، شعر، روایت داستان ، موشن گرافیک، فیلم کوتاه، را شامل می شود.

وی یادآور شد: پیش از اعلام فراخوان یک کارگاه فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای، یک کارگاه کارتون و کاریکاتور با موضوع جشنواره در سنندج برگزار گردیده است و در نظر است دو کارگاه دیگر نیز تا قبل از پایان زمان ارسال آثار برگزار کنیم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان درباره زمان بندی جشنواره نیز، بیان کرد: آثار هنرمندان تا ۱۵ شهریورماه دریافت می شود، داوری آثار ۲۰ شهریور انجام خواهد شد و آیین اختتامیه استانی نیز در بازه زمانی هفته دفاع مقدس در سنندج برگزار می شود.

فرهادی با اشاره به اینکه آثار برگزیده استان در بخش های مختلف به مرحله ملی جشنواره فرهنگی و هنری «نسل امید» راه خواهند یافت، گفت: هنرمندان می توانند در هر یک از بخش ها بدون محدودیت آثار خود را به صورت حضوری به آدرس حوزه هنری استان کردستان واقع در سنندج، خیابان شهید تعریف، پایین تر از بیمارستان شهید قاضی و یا از طریق بارگذاری آثار در سایت www. Artfest.ir اقدام کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۲۲۱۶۰۶۶۵ تماس بگیرند.