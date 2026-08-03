به گزارش کردپرس، همزمان با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق، نشانه‌هایی از انتقال بخشی از نیروها و تجهیزات نظامی از پایگاه ائتلاف در فرودگاه بین‌المللی اربیل مشاهده شده است.

روزنامه نشنال به نقل از منابع امنیتی و دولتی در بغداد و اقلیم کردستان گزارش داده است که طی روزهای اخیر سامانه‌های دفاع هوایی، تجهیزات لجستیکی و بخشی از امکانات پشتیبانی از این پایگاه در حال انتقال هستند. با این حال، هنوز مشخص نیست این اقدامات بخشی از روند خروج نهایی ائتلاف از عراق است یا صرفاً جابه‌جایی تجهیزات و استقرار مجدد آنها در نقاط دیگر.

دو مقام کُرد به این روزنامه گفته‌اند که در هفته پایانی ماه ژوئیه، کاروان‌هایی حامل سامانه‌های رهگیر، کانتینرهای لجستیکی و تجهیزات نظامی از پایگاه اربیل خارج شده‌اند. این پایگاه طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مراکز فعالیت ائتلاف برای آموزش نیروهای پیشمرگه و ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی به اقلیم کردستان بوده است.

یکی از مقام‌های دولت اقلیم کردستان با اشاره به این تحرکات گفته است: «این جابه‌جایی‌ها عادی نیست. سامانه‌های دفاعی که به‌صورت ثابت مستقر بودند، اکنون در حال جمع‌آوری و انتقال هستند، اما هنوز مشخص نیست مقصد نهایی آنها کجاست.»

به گفته این مقام، دولت اقلیم نیز پیش از آغاز این جابه‌جایی‌ها هیچ اطلاع‌رسانی یا هماهنگی رسمی از سوی ائتلاف یا آمریکا دریافت نکرده است.

همزمان، تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از جمع‌آوری بالن شناسایی موسوم به «ائروستات» توسط نیروهای آمریکایی در آسمان اربیل حکایت دارد؛ اقدامی که بر گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش حضور نظامی آمریکا در اقلیم کردستان افزوده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان طی ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته‌اند. اگرچه سامانه‌های پدافندی مستقر در اربیل بخش عمده‌ای از این حملات را رهگیری کرده‌اند، اما برخی حملات نیز به کشته و زخمی شدن نظامیان آمریکایی و غیرنظامیان منجر شده است.

واشنگتن و بغداد در سال ۲۰۲۴ توافق کردند مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ پایان یابد و همکاری‌های امنیتی دو کشور پس از آن در قالب توافق‌های دوجانبه، از جمله آموزش نیروهای عراقی، تبادل اطلاعات و همکاری‌های دفاعی، ادامه پیدا کند.

یک مقام عراقی در بغداد نیز با تأکید بر اینکه روند خروج نیروهای ائتلاف «منظم و هماهنگ» خواهد بود، از ارائه جزئیات بیشتر درباره تحرکات اخیر خودداری کرده است.

در همین حال، کاظم یاور، تحلیلگر سیاسی مستقر در اربیل، معتقد است این تحولات، صرف‌نظر از اینکه به خروج کامل نیروهای آمریکایی منجر شود یا نه، پیام‌های امنیتی مهمی برای بغداد، اقلیم کردستان و تهران در بر دارد.

به گفته او، کاهش حضور نظامی آمریکا می‌تواند از یک سو بهانه حمله گروه‌های مسلح به اقلیم کردستان را کاهش دهد و از سوی دیگر، مسئولیت حفظ امنیت منطقه را بیش از گذشته بر دوش نیروهای پیشمرگه بگذارد.

وی هشدار داد در صورتی که پس از پایان مأموریت ائتلاف، وضعیت امنیتی عراق رو به وخامت بگذارد، احتمال مطرح شدن دوباره درخواست برای بازگشت نیروهای ائتلاف بین‌المللی دور از انتظار نخواهد بود.