باشماق نقطه اتکای وحدت و پیام آور امنیت و همدلی است

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در حاشیه بازدید میدانی از مرز باشماق و نظارت بر روند خدمت رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: مرز باشماق علاوه بر جایگاه راهبردی خود در تردد زائران، با تکیه بر فرهنگ غنی، مهمان نوازی و روحیه همدلی مردم منطقه، به نقطه اتکایی برای نمایش امنیت، وحدت و همبستگی تبدیل شده است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مستقر در مرز، افزود: بررسی های میدانی نشان می دهد کیفیت خدمات رسانی و نحوه انجام وظایف دستگاه های مسئول نسبت به سال های گذشته بهبود یافته و روندی رو به رشد داشته است.

بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه شرایط آب وهوایی مطلوب و موقعیت جغرافیایی مرز باشماق ظرفیت مناسبی برای توزیع متوازن تردد زائران میان مرزهای شش گانه کشور فراهم کرده است، اظهار کرد: با توسعه هدفمند زیرساخت ها و استمرار هماهنگی میان دستگاه های متولی، می توان در سال های آینده شاهد افزایش قابل توجه تردد زائران از این مرز بود.

حیدری در ادامه، رفع برخی چالش های موجود را ضروری دانست و ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این بازدید، هزینه بالای جابه جایی زائران از مرز باشماق به شهرهای مقدس نجف و کربلا در مقایسه با سایر مبادی خروجی کشور بود که لازم است با هماهنگی دستگاه های مسئول و اعمال نظارت های لازم، زمینه کاهش این هزینه ها و ارتقای کیفیت خدمات فراهم شود.

وی همچنین فعالیت موکب های مردمی را از نقاط قوت مرز باشماق برشمرد و یادآور شد: حضور و خدمت رسانی بی وقفه برادران و خواهران اهل سنت در موکب های مردمی، جلوه ای ماندگار از وحدت، برادری و همدلی میان مسلمانان است که شایسته حمایت و قدردانی است.

بازرس کل استان کردستان با ابراز رضایت از روان بودن تردد زائران، از تلاش دستگاه های اجرایی و مشارکت گسترده مردم مریوان در خدمت رسانی به زائران اربعین قدردانی کرد و بیان کرد: مشاهدات میدانی نشان می دهد مجموعه دستگاه های اجرایی استان با روحیه ای جهادی و مسئولانه، تمام ظرفیت خود را برای تسهیل سفر زائران به کار گرفته اند و امیدواریم با تداوم این همدلی و تقویت زیرساخت ها، کیفیت خدمات رسانی در سال های آینده بیش از پیش ارتقا یابد.