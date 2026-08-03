انهدام باند کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد ریالی با فروش طلا و جواهرات تقلبی در کردستان

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان سنندجی و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری از طریق فروش طلا و جواهرات تقلبی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس پس از دریافت اظهارات شاکیان و انجام بررسی های تخصصی، هویت متهم اصلی پرونده و دو همدست وی را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضایی، عملیات دستگیری آنان را اجرا کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: هر سه متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند و در تحقیقات پلیسی به کلاهبرداری از طریق فروش طلا و جواهرات تقلبی اعتراف کردند.

سردار الهی با بیان اینکه ارزش ریالی کلاهبرداری این باند حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان خواست برای خرید طلا و جواهرات تنها به واحدهای صنفی معتبر و دارای مجوز رسمی مراجعه کرده و از انجام معاملات خارج از شبکه رسمی خودداری کنند.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.