به گزارش کردپرس، هیئت امرالی از حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی) در واکنش به انتشار یادداشتهایی که به عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK، نسبت داده شده است، بیانیهای صادر کرد. این هیئت با یادآوری توضیح پیشین خود در ۱۴ جولای ۲۰۲۵، اعلام کرد: «یادداشتهایی که اخیراً در شبکههای اجتماعی منتشر شده و به آقای عبدالله اوجالان نسبت داده میشود، واقعی نیست. این متون بدون هیچ ارتباطی با نسخههای اصلی دستکاری شده، با الحاقات خارجی منتشر میشوند و بهویژه با نسبت دادن جملاتی درباره برخی اشخاص، دیدگاههای آقای اوجالان تحریف میشود.»
هیئت امرالی تأکید کرد که این اقدامات، بخشی از تلاشهای برنامهریزیشده برای تضعیف جایگاه عبدالله اوجالان و بیاعتبار کردن مسیر گفتوگو و راهحل است. در بیانیه آمده است: «هیچ سند، یادداشت یا اطلاعاتی که از سوی هیئت امرالی یا خانواده و وکلای آقای اوجالان ارائه نشده و مبنای رسمی ندارد، قابل استناد نیست. انتشار چنین مطالبی عملیاتی برای گمراه کردن افکار عمومی است. از جامعه انتظار داریم نسبت به اینگونه اقدامات تحریکآمیز هوشیار باشد.»
همزمان کانون وکلای عصر (آسرین حقوق باروسو) که وکالت عبدالله اوجالان، رهبر PKK، را برعهده دارد، در واکنش به انتشار این یادداشت ها موسوم به نوت های امرالی با بازنشر بیانیه هیئت امرالی از دم پارتی، اعلام کرد: «هیچ سند، یادداشت یا اطلاعاتی که از سوی هیئت امرالی یا خانواده و وکلای آقای اوجالان ارائه نشده و مبنای رسمی ندارد، قابل استناد نیست.»
ماجرای نوتهای دیدار با اوجالان چیست؟
در روزهای اخیر، در شبکههای اجتماعی نسخههایی از «نوت های دیدار با عبدالله اوجالان» منتشر شده که بحثبرانگیز شده است. این یادداشتها در اصل به دیدار ماه می ۲۰۲۵ هیئت امرالی با اوجالان مربوط بوده و نسخه رسمی آن بهعنوان یک سند ۲۸ صفحهای در چارچوب بررسیهای مرتبط با روند خلع سلاح PKK به مجلس ترکیه ارائه شده بود. با این حال، نسخههایی که این روزها در فضای مجازی دستبهدست میشوند، به گفتهی هیئت امرالی و وکلای اوجالان، دستکاری شده و شامل الحاقات و جملاتی هستند که با متن اصلی ارتباطی ندارند. بنا بر اعلام رسانه های نزدیک به دم پارتی در این نسخههای جعلی، بهویژه با نسبت دادن برخی جملات به اشخاص خاص، تلاش شده تصویر و مواضع اوجالان تحریف شود. بر همین اساس، هم هیئت امرالی و هم دفتر حقوقی عصر تأکید کردهاند که تنها اطلاعاتی که از سوی خانواده، وکلا یا هیئت رسمی منتشر شود معتبر است و دیگر متون منتشرشده نوعی عملیات رسانهای برای گمراهکردن افکار عمومی به شمار میرود.
