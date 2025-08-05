کانون وکلای عصر: تنها اطلاعات رسمی درباره عبدالله اوجالان که از سوی ما تایید شده معتبر است

به گزارش کردپرس، کانون وکلای عصر (آسرین حقوق باروسو) که وکالت عبدالله اوجالان، رهبر PKK، را برعهده دارد، در واکنش به انتشار برخی ادعاها درباره دیدارهای صورت‌گرفته با اوجالان با بازنشر بیانیه هیئت امرالی حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، اعلام کرد: «هیچ سند، یادداشت یا اطلاعاتی که از سوی هیئت امرالی یا خانواده و وکلای آقای اوجالان ارائه نشده و مبنای رسمی ندارد، قابل استناد نیست.»

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر، برخی یادداشت‌ها و ادعاها به اوجالان نسبت داده شده بود که به گفته هیئت امرالی و وکلای او، کاملاً ساختگی و با هدف تحریف دیدگاه‌ها و گمراهی افکار عمومی منتشر شده‌اند.

ماجرای نوت‌های دیدار با اوجالان چیست؟

در روزهای اخیر، در شبکه‌های اجتماعی نسخه‌هایی از «نوت های دیدار با عبدالله اوجالان» منتشر شده که بحث‌برانگیز شده است. این یادداشت‌ها در اصل به دیدار ماه می ۲۰۲۵ هیئت امرالی با اوجالان مربوط بوده و نسخه رسمی آن به‌عنوان یک سند ۲۸ صفحه‌ای در چارچوب بررسی‌های مرتبط با روند خلع سلاح PKK به مجلس ترکیه ارائه شده بود. با این حال، نسخه‌هایی که این روزها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شوند، به گفته‌ی هیئت امرالی و وکلای اوجالان، دست‌کاری شده و شامل الحاقات و جملاتی هستند که با متن اصلی ارتباطی ندارند. بنا بر اعلام رسانه های نزدیک به دم پارتی در این نسخه‌های جعلی، به‌ویژه با نسبت دادن برخی جملات به اشخاص خاص، تلاش شده تصویر و مواضع اوجالان تحریف شود. بر همین اساس، هم هیئت امرالی و هم دفتر حقوقی عصر تأکید کرده‌اند که تنها اطلاعاتی که از سوی خانواده، وکلا یا هیئت رسمی منتشر شود معتبر است و دیگر متون منتشرشده نوعی عملیات رسانه‌ای برای گمراه‌کردن افکار عمومی به شمار می‌رود.