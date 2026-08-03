تفاهم بغداد، اربیل و آنکارا برای برچیدن اردوگاه مخمور

به گزارش کردپرس، گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و ترکیه بر سر تعطیلی دائمی اردوگاه مخمور و بازگشت حدود 16 هزار شهروند ترکیهای ساکن این اردوگاه به توافق کامل رسیدهاند. این توافق پس از تصویب «قانون چارچوب» مربوط به روند صلح در پارلمان ترکیه حاصل شده است.
روزنامه ترکیهای «نفس» گزارش داد، تصویب این قانون در پارلمان ترکیه، گامی تعیین کننده برای آغاز روند تخلیه اردوگاه مخمور و رسیدگی به پرونده اعضای حزب کارگران کردستان (پکک) به شمار میرود. به نوشته این روزنامه، این قانون علاوه بر ساکنان اردوگاه، اعضای این گروه در مناطق کوهستانی و اعضای شاخه اروپایی پکک را نیز در بر میگیرد.
این روزنامه افزود، گزارش جامعی به ریاست جمهوری و وزارتخانههای ذیربط در ترکیه ارائه شده که نقشه راه روشنی برای بازگشت غیرنظامیان و ادغام دوباره آنان در جامعه، همچنین بازگرداندن اتباع خارجی به کشورهای مبدأ ترسیم کرده است.
در خصوص حدود دو هزار عضو حزب کارگران کردستان که در اردوگاه مخمور حضور دارند، گزارشها حاکی است که نهادهای مسئول، تحقیقات و بررسیهای امنیتی دقیقی درباره آنان انجام خواهند داد. پس از پایان این بررسیها، درباره پرونده افرادی که مایل به بازگشت و بهرهمندی از مزایای قانون جدید هستند تصمیمگیری خواهد شد.
هدف این اقدام، بستن پرونده حضور مسلحانه این گروه در عراق و تعطیلی دائمی اردوگاه مخمور است.
نظر شما