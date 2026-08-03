به گزارش کردپرس، همزمان با پیشرفت روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های منطقه‌ای و ترکیه‌ای از تخلیه گسترده مواضع این گروه در امتداد مرز ترکیه حکایت دارد. این اقدام همزمان با انتقال نیروها به کوهستان قندیل و مناطق مرزیدر استان سلیمانیه عراق در حال انجام است.

براساس گزارش روزنامه نفس ترکیه و روزنامه فرامنطقه‌ای شرق الاوسط، پ.ک.ک تاکنون حدود ۸۰ پایگاه، تونل، سنگر و مخفیگاه خود را در امتداد مرز ترکیه، از جمله در منطقه راهبردی کوه گاره تخلیه کرده است. منابع نزدیک به پ.ک.ک نیز به‌طور غیرمستقیم این جابه‌جایی‌ها را تأیید کرده‌اند.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای این گروه عمدتاً به مقرهای اصلی خود در کوهستان قندیل و همچنین به نوار مرزی در استان سلیمانیه منتقل شده‌اند. در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از افزایش حضور و ایجاد استحکامات جدید در آن مشاهده شده است.

بر اساس گزارش نشنال کانتکست هم این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره تقویت تدریجی حضور پ.ک.ک در امتداد مرز شرقی اقلیم کردستان منتشر شده بود. برخی تحلیلگران معتقدند این جابه‌جایی بخشی از بازآرایی نظامی این گروه در چارچوب روند جدید مذاکرات با آنکارا و کاهش حضور مسلحانه در مرزهای ترکیه است، نه لزوماً پایان فعالیت نظامی آن.

از سوی دیگر، همزمانی این تحولات با پیشرفت مذاکرات میان دولت ترکیه و نمایندگان جریان کردی، به گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک شدن به مرحله‌ای جدید از روند صلح دامن زده است. انتظار می‌رود پیش‌نویس چارچوب قانونی مرتبط با این روند، پس از نهایی شدن جزئیات، طی روزهای آینده به پارلمان ترکیه ارائه شود.

کارشناسان بر این باورند که تخلیه مواضع مرزی از سوی پ.ک.ک می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات اعتمادساز در مسیر اجرای توافقات احتمالی باشد. با این حال، انتقال نیروها به قندیل و مناطق همجوار مرزی در شرق اقلیم کردستان نیز نشان می‌دهد که این گروه در حال تغییر آرایش جغرافیایی و نظامی خود است و ساختار سازمانی آن همچنان حفظ خواهد شد.

در صورت تصویب چارچوب قانونی جدید در پارلمان ترکیه، روند خلع سلاح، ادغام یا تعیین وضعیت اعضای پ.ک.ک وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد که می‌تواند بر معادلات امنیتی ترکیه، اقلیم کردستان عراق و حتی مناطق مرزی شرق این منطقه تأثیر قابل توجهی بگذارد.