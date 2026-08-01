ناترازی انرژی؛ چالش مشترک دولت و بخش خصوصی در کردستان

به گزارش کرد پرس، در این نشست موضوعاتی از جمله کمبود زیرساخت های انرژی برای احداث و بهره برداری واحدهای بزرگ صنعتی و فرآوری مواد معدنی، تامین زیرساخت های برق برای واحدهای نیروگاهی و تولیدی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و همچنین وضعیت سهمیه سوخت بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات، گفت: میزان تحقق مصوبات باید به صورت دقیق بررسی شود، زیرا در غیر این صورت برگزاری جلسات تنها به اتلاف وقت منجر خواهد شد.

ارسلان ازهاری با اشاره به موضوع سهمیه سوخت بخش کشاورزی، اظهار کرد: لازم است شاخص مشخصی برای تعیین میزان مصرف سوخت ماشین آلات کشاورزی تعریف شود و صرف سطح زیرکشت نباید ملاک کاهش سهمیه سوخت استان باشد.

وی از افزایش چهار میلیون لیتری سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان خبر داد و افزود: این افزایش در راستای تامین نیاز بهره برداران بخش کشاورزی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با اشاره به توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان، ادامه داد: در کمیسیون ماده ۲۱ تمامی طرح های نیروگاه خورشیدی که از سوی شرکت توزیع برق تایید شده و شرایط لازم را داشته اند، مورد حمایت و تسهیل قرار گرفته اند.

ازهاری یادآور شد: برای اجرای ۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی، ۱۸۷ هکتار زمین اختصاص یافته که از این میزان، ۱۶۰ هکتار اراضی ملی و ۲۷ هکتار متعلق به سرمایه گذاران است.

وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان نیز، بیان کرد: از مجموع ۱۱.۶ همت مصوبات این سفر، ۳۳ درصد تسهیلات سال نخست در ماه های آذر، دی و بهمن پرداخت شده و ۱۰ طرح نیروگاه خورشیدی به ارزش ۶۵۰ میلیارد تومان در قالب این مصوبات معرفی شده است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از نحوه تعیین سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی، گفت: مبنای تعیین سهمیه سوخت تراکتورها با واقعیت مصرف این ماشین آلات همخوانی ندارد و کاهش سهمیه سوخت بر اساس برآوردهای نادرست انجام شده است.

محمدرسول شیخی زاده افزود: مستندسازی انجام شده در این زمینه کارآمد نبوده و وزارت جهاد کشاورزی مصرف سوخت تراکتورها را روزانه ۱۰.۵ لیتر اعلام کرده که موجب کاهش سهمیه سوخت تراکتورها از ۱۴ لیتر در سال گذشته به ۱۰.۵ لیتر در سال جاری شده است.

وی اظهار کرد: کشاورزان در فصل اوج فعالیت با کمبود سوخت مواجه هستند و وزارت جهاد کشاورزی باید آمار دقیق و قابل استنادی ارائه کند تا بر مبنای آن از حقوق کشاورزان دفاع شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین نسبت دادن قاچاق سوخت به کشاورزان را غیرمنصفانه دانست و خواستار اختصاص سهم بیشتری از سهمیه سوخت بخش کشاورزی کشور به کردستان متناسب با نیاز بهره برداران شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه کشور با کسری قابل توجه در حوزه انرژی مواجه است، بیان کرد: جبران این وضعیت نیازمند سرمایه گذاری گسترده است.

امید کریمیان ادامه داد: بخشی از ناترازی انرژی به دلیل حمله به تاسیسات انرژی بوده که موجب کاهش ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز شده و در مجموع شبکه گاز کشور با کسری ۴۵۰ میلیون مترمکعبی روبه رو است.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه آمار شفاف، یادآور شد: سهمیه ۱۴۵ میلیون لیتری سوخت بخش کشاورزی که برای استان مصوب شده بود، در وزارت نفت کاهش یافت و این موضوع باید اصلاح شود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین سلیقه ای تعرفه های انرژی را به زیان تولید دانست و از بانک های استان خواست با ارائه اعتبار اسنادی، زمینه تامین مالی و توسعه نیروگاه های خورشیدی را فراهم کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز ناترازی انرژی را از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی دانست و بیان کرد: افزایش هزینه های تولید، کمبود نقدینگی، مشکلات بازار، محدودیت های زیرساختی و قطعی برق، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و امنیت سرمایه گذاری را کاهش داده است.

علی اکبر عبدالملکی بر تقویت شبکه انتقال و توزیع برق، حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی تاکید کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج نیز با اشاره به ظرفیت برخی مناطق استان برای احداث نیروگاه های بادی، خواستار استفاده از این ظرفیت در کنار توسعه نیروگاه های خورشیدی و همچنین بازنگری در نحوه تخصیص سوخت به استان های مرزی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان نیز، گفت: وضعیت مدیریت مصرف برق امسال نسبت به سال گذشته مطلوب تر بوده و تاکنون مصرف برق استان با اجرای برنامه های مدیریت بار به ۶۲۷ مگاوات رسیده است.

محمدسعید سلطانی افزود: پیک مصرف برق بخش کشاورزی ۸۵ مگاوات ثبت شده و برخلاف برنامه پیش بینی شده، خاموشی دو روزه شهرک های صنعتی پس از تیرماه تاکنون اجرا نشده است.

وی اظهار کرد: از میان ۲۴۰ متقاضی سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی، ۱۱ تا ۱۲ طرح وارد مرحله اجرا شده و در مجموع ۱۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده است.

سلطانی بخشی از ناترازی برق را ناشی از مشکلات تامین گاز دانست و ادامه داد: سال گذشته ۴۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف شد، اما برآوردها نشان می دهد بیش از ۲ هزار دستگاه فعال هستند که برق مصرفی آنها می تواند نیاز ۲ تا ۳ هزار خانوار را تامین کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان نیز با بیان اینکه سهمیه سوخت بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و میزان کارکرد ماشین آلات تخصیص می یابد، بیان کرد: کاهش سهمیه ای در کار نبوده و تراکتورها بر اساس ضوابط موجود سهمیه دریافت می کنند.

جلال حمه حسنی یادآور شد: با اعلام کاهش ۱۵ درصدی سطح زیرکشت استان از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه سوخت کردستان نیز کاهش یافته و در ماه جاری از مجموع ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت توزیعی کشور، چهار میلیون لیتر به استان اختصاص یافته است.

در مقابل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان بدون هماهنگی با این سازمان از ۱۴۵ میلیون لیتر به ۱۱۳ میلیون لیتر کاهش یافته و این تصمیم با واقعیت مصرف ماشین آلات کشاورزی همخوانی ندارد.

سعدی نقشبندی افزود: با توجه به فرسودگی ناوگان ماشین آلات کشاورزی استان، حداقل مصرف تراکتورها در زمان فعالیت ۱۴.۵ لیتر در ساعت است و سهمیه سوخت باید بر اساس مساحت اراضی کشاورزی و شرایط واقعی مصرف تعیین شود.

در پایان نشست، یکی از سرمایه گذاران نیروگاه خورشیدی در شهرستان سقز نیز با اشاره به سه سال پیگیری برای اجرای طرح خود، اظهار کرد: با وجود طی مراحل مختلف، هنوز به دلیل مشکلات اداری موفق به دریافت زمین و آغاز سرمایه گذاری نشده ایم.